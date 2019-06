Potevamo rimanere schiacciati Il racconto dei finanzieri speronati dalla Sea

agi

(Di domenica 30 giugno 2019) Davanti ai loro caffè, definiti "amarissimi", i cinque uomini della Guardia di Finanza hanno raccontato lo speronamento da parte della Sea Watch. Quella manovra azzardata per cui la capitana, Carola Rackete, ha chiesto poi scusa. Lo fanno davanti ai giornalisti del Corriere della Sera, raccontando gli attimi in cui hanno avuto paura per quella azione inaspettata da parte della nave della Ong. "Abbiamo solo intimato l'alt" dicono provando a ricostruire quei brevi momenti. "È il comandante che, deliberatamente, non ha fermato la nave e ci è venuto addosso". Tutto senza pensare alle possibili conseguenze e al rischio fatto correre agli uomini in divisa. Una morte scampata anche grazie alla rapidità di riflessi: "Se non fossimo riusciti a compiere una manovra veloce probabilmente saremmo morti. I parabordi hanno causato una sorta di movimento elastico e hanno per un attimo ...

Agenzia_Italia : 'Potevamo rimanere schiacciati'. Il racconto dei finanzieri speronati dalla #SeaWatch - Isonoire : RT @Agenzia_Italia: 'Potevamo rimanere schiacciati'. Il racconto dei finanzieri speronati dalla #SeaWatch - Andyphone : RT @Agenzia_Italia: 'Potevamo rimanere schiacciati'. Il racconto dei finanzieri speronati dalla #SeaWatch -