Pogba Juventus | sempre più vicini | contatti tra Sarri e il francese

Calciomercato - dalla Spagna : Pogba chiama Sarri - vuole la Juventus : E’ una Juventus scatenata, i bianconeri assoluti protagonisti del mercato e che stanno per rinforzare massicciamente la rosa nonostante una squadra già fortissima. E’ già tutto fatto per l’arrivo del centrocampista Rabiot mentre è ai dettagli la trattativa con l’Ajax per il difensore de Ligt, la Juventus sta per assicurarsi uno dei migliori difensori in prospettiva ma anche per il presente in circolazione. E non è ...

Pogba Juventus - bomba dall’Inghilterra : ha detto alla Juve di voler tornare : Pogba Juventus – Paul Pogba resta sempre il grande sogno di mercato della Juventus. Al momento, difficile però pensare di arrivare al centrocampista francese, che è sì un separato in casa al Manchester United, eppure i Red Devils non mollano di un centimetro sulla valutazione di 150 milioni di euro del giocatore, utile per una plusvalenza di poco più di 100 […] More

Juventus - Pogba potrebbe tornare grazie all'Adidas : L'attenzione mediatica è evidentemente indirizzata al calciomercato, che ufficialmente aprirà il primo luglio anche se la maggior parte delle trattative delle società di Serie A sono già state delineate. Come per la Juventus che, oramai da tempo, sta lavorando agli arrivi di giocatori giovani e di qualità: ci riferiamo in particolar modo a Demiral del Sassuolo (mancherebbe solo l'ufficialità per il difensore turco) a Rabiot (che potrebbe firmare ...

Pogba Juventus - arriva la svolta : lo sponsor sblocca la trattativa : Pogba Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, la Juventus si starebbe avvicinando sempre più al possibile ritorno di Paul Pogba in maglia bianconera. Come evidenziato dal quotidiano romano, ad agevolare la trattativa potrebbe pensarci lo sponsor del centrocampista francese e juventino, il quale potrebbe spingere per il ritorno del francese a […] More

Mercato Juventus - da Pogba a Matuidi : rivoluzione a centrocampo : Mercato Juventus – Juventus al lavoro per rivoluzionare il centrocampo rendendolo più congeniale all’idea di calcio di mister Sarri. In entrata il ‘sogno’ resta sempre Pogba, tanto che è stata (forse definitivamente) abbandonata la pista Milinkovic-Savic, ora dato vicinissimo al Paris Saint Germain. Il ritorno del francese è complicato, ma la volontà del ragazzo di tornare a Torino potrebbe […] More

Juventus : per Don Balon 'cessioni per finanziare l'acquisto di Pogba' - tra queste Dybala : Ci attendiamo un mercato ricco di trasferimenti, con la Juventus che potrebbe essere una delle protagoniste indiscusse dell'estate. Ufficializzato e presentato il nuovo tecnico Sarri, è tempo per la dirigenza bianconera di lavorare all'arrivo di giocatori funzionali al gioco del tecnico toscano. Bisognerà però considerare sempre il bilancio, anche perché l'approvazione di fine giugno potrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 ...

Acquisti Juventus : De Ligt ha detto sì - novità Pogba. Scelto il nuovo terzino : Acquisti Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista dell’imminente sessioni di mercato estivo. Paratici e Nedved porteranno avanti il capitolo cessioni. Cancelo sarà ormai un nuovo promesso sposo di Guardiola la City. 60 milioni la cifra che i bianconeri potrebbero incassare e girare all’Ajax per De Ligt, primo chiaro […] More

Juventus : Sarri sogna Pogba - giocherebbe nel ruolo che fu di Hamsik nel suo Napoli : Dopo tanti anni di dominio in Italia, la Juventus ha scelto di voltare pagina. L'arrivo di Maurizio Sarri alla guida dei bianconeri si inquadra in una duplice direzione: quella di dare alla squadra una dimensione sufficiente per duellare con i migliori club d'Europa in maniera stabile e, soprattutto, di dare alla corazzata bianconera una forma che si traduca in una precisa identità e qualità di gioco. Tradotto in parole povere: gli si chiede di ...

Pogba Juventus - ore decisive : tra 48 ore il francese svelerà il suo futuro : Pogba Juventus – Il possibile arrivo di De Ligt a cifre importanti, potrebbe essere un intoppo nel colpo Pogba. Infatti la Juventus, visto il grosso ingaggio promesso all’olandese dovrebbe prima cedere per poi potersi permettere Paul. Occhio dunque a Pjanic, Dybala e Alex Sandro quelli con più mercato al momento. Sono comunque ore decisive per […] More

Mercato Juventus - non solo Pogba. Altro possibile ritorno in bianconero : Mercato Juventus – In casa Juventus si pensa alla rosa da mettere a disposizione del nuovo tecnico Maurizio Sarri. L’intenzione della dirigenza bianconera è ovviamente quella di continuare a vincere in Italia, e provare ad affermarsi in Europa. Il chiaro obiettivo è la Champions League, trofeo che manca da troppo tempo nella bacheca juventina. Mercato […] More

Pogba Juventus - adesso è possibile : bianconeri in vantaggio sul Real : Pogba Juventus – Con il passare dei giorni il futuro di Paul Pogba sembra sempre più lontano dal Manchester United. Stando infatti a quanto riportato dal ‘Daily Star’, anche i Red Devils avrebbero dato l’ok per un’eventuale cessione del centrocampista francese, in Premier League dall’estate di calciomercato del 2016. Solskjaer quindi, non dovrebbe mettere i bastoni fra le ruote alle pretendenti […] More

Dall'Inghilterra - Daily Mirror : Paul Pogba sarebbe pronto al ritorno alla Juventus : Il mercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo, dopo l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri. Gran parte degli investimenti però saranno conseguenza di alcune cessioni pesanti, anche perché la dirigenza bianconera dovrebbe registrare a fine giugno una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. Il maggiore indiziato a lasciare Torino è Joao Cancelo. Il terzino portoghese è vicino al trasferimento al ...

Pogba Juventus - svolta nella trattativa : assist del Real ai bianconeri : Pogba Juventus – La Juventus non molla Paul Pogba e nei prossimi giorni potrebbe muovere altri passi concreti con il Manchester United. Il centrocampista francese di recente ha ribadito anche pubblicamente di voler lasciare i Red Devils, confermandosi come uno dei nomi più caldi del calciomercato. Leggi anche: Rabiot Juventus, è fatta: contratto monstre al giocatore, tutti […] More