Piacenza | ubriaca travolge due giovani albanesi | arrestata

Piacenza - terza categoria - giocatore lascia il campo e si ubriaca al bar : squalificato : Si sa che nel calcio può succedere davvero di tutto, ma quanto accaduto domenica scorsa durante la partita in cui era impegnato il Gropparello, una squadra che milita in terza categoria nella provincia di Piacenza, ha davvero dell'incredibile. Infatti, secondo quanto si legge nel comunicato del Giudice Sportivo, la società in questione è stata multata con un'ammenda di 75 euro, proprio perché un suo giocatore in campo si è comportato in maniera ...