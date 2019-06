Pattinaggio artistico a rotelle | Europei 2019 | le convocazioni del CT Fabio Hollan

Pattinaggio artistico - ISU Grand Prix 2019-2020 : Matteo Rizzo debutta in Canada - chiusura in Giappone per Della Monica-Guarise e Guignard-Fabbri : Dopo il tradizionale consiglio, l’International Skating Union (ISU) ha diramato tramite un comunicato ufficiale le assegnazioni degli atleti per tappa Della ventiquattresima edizione del circuito Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico che, come sappiamo, vedrà l’Italia protagonista delle Finali, in programma al PalaVela di Torino dal 5 all’8 dicembre 2019. Tantissimi i big Della disciplina in campo: dai Campioni Olimpici ...

Pattinaggio artistico - nuova pausa dalle competizioni per Kaitlyn Weaver e Andrew Poje : Nuovo stop momentaneo per i danzatori Kaitlyn Weaver e Andrew Poje. Come si legge dal comunicato stampa diramato da Skate Canada la coppia, dopo aver saltato la prima parte della stagione post Olimpica per partecipare al fortunatissimo spettacolo “Thank you Canada” collezionando successivamente il secondo posto al Trofeo dei Quattro Continenti e il quinto ai Campionati Mondiali di Saitama, ha deciso di prendersi nuovamente una pausa ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : i convocati dell’Italia. Lucaroni e Ghiroldi guidano l’armata azzurra : Manca sempre meno all’appuntamento più atteso della stagione 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle. Il Commissario Tecnico Fabio Hollan, archiviati i Nazionali Assoluti di Ponte Di Legno (Brescia), ha infatti diramato le convocazioni per i Campionati del Mondo, inseriti all’interno dei World Roller Games 2019, in programma nella città di Barcellona (Spagna) dal 2 al 14 luglio presso il Club San Jordi (dal 2 al 9 luglio) e il Palau ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2019 : Rebecca Vizzoni domina nel singolo femminile junior - seconda Soro : Dopo quindici giorni intensi ed emozionanti è ufficialmente calato il sipario sui Campionati Nazionali Assoluti 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle , quest’anno andati in scena presso il Palazzetto Dello Sport di Ponte Di Legno (Brescia). L’ultima gara della rassegna tricolore è stata quella dell’individuale femminile junior che ha visto trionfare Rebecca Vizzoni. La pattinatrice, già sesta classificata nella specialità ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2019 : Luca Lucaroni trionfa nel singolo maschile! Secondo posto per Alberto Maffei : Altra gara, altro record. Con lo spaventoso punteggio totale di 248.27 Luca Lucaroni ha conquistato il titolo ai Campionati Nazionali Assoluti di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno organizzati dalla Società Rosa Camuna Skating presso il Palazzetto Dello Sport Di Ponte Di Legno (Brescia). In una gara contrassegnata da ribaltoni e colpi di scena, il fuoriclasse romano allenato da Luca D’Alisera ha pattinato l’ennesimo ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2019 : Luca Lucaroni si porta al comando dello short con un nuovo record. Secondo posto per Amadesi : Spettacolo puro. Bastano queste due semplici parole per riassumere la dodicesima giornata dei Campionati Nazionali di Pattinaggio artistico a rotelle, dal 2 giugno in fase di svolgimento presso il Palazzetto dello Sport Di Ponte Di Legno (Brescia). Nello short program individuale maschile della massima categoria infatti, la maggior parte degli atleti coinvolti hanno eseguito le proprie performance riducendo gli errori al minimo, migliorando i ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2019 : trionfo di Letizia Ghiroldi nel singolo femminile. Daniel Morandin domina nella Solo Dance : È stata una gara al cardiopalma quella del libero individuale femminile che ha chiuso l’undicesima giornata dei Campionati Nazionali Assoluti di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena presso il Palazzetto Dello Sport di Ponte Di Legno (Brescia). Per la prima volta da quando è approdata nella massima categoria Letizia Ghiroldi si è laureata Campionessa d’Italia. La pattinatrice allenata da Massimiliano Cotelli e ...

Pattinaggio artistico - Matteo Rizzo : esperienza estiva in Canada con Brian Orser per il gioiellino azzurro : Nuova avventura per Matteo Rizzo. Il gioiellino delle Fiamme Azzurre stanziato all’IceLab di Bergamo trascorrerà, in accordo con il suo Team guidato da Franca Bianconi, una parte del periodo estivo in Canada, a Toronto, alla corte di Brian Orser, allenatore di Campioni del calibro dell’alieno Yuzuru Hanyu, di Javier Fernandez ma anche di Evgenia Medvedeva, Gabrielle Daleman e Junhwan Cha. La notizia è emersa in un’intervista ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2019 : Ghiroldi avanti dopo lo short - Tarlazzi insegue. Morandin si impone nella style dance : Proseguono le competizioni al Palazzetto Dello Sport di Ponte Di Legno (Brescia), da oltre una settimana teatro dei Campionati Nazionali di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno programmati nel mese di giugno per via dell’anticipo dei Mondiali (inseriti all’interno dei World Roller Games) che si svolgeranno a Barcellona (Spagna) dal 4 al 14 luglio. Le protagoniste della giornata appena conclusa sono state le pattinatrici ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2019 : Anna Remondini conquista il titolo - seconda Silvia Stibilj : La prima volta non si scorda mai. Anna Remodini ha conquistato il primo titolo in carriera nella specialità del Solo Dance ai Campionati Nazionali di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena presso il Palazzetto Dello Sport di Ponte Di Legno (Brescia). Nella prima, storica, edizione della rassegna tricolore in cui è entrato in vigore il sistema di punteggio Rollart, l’atleta allenata da Lorenza Residori ha letteralmente ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2019 : Morandin-Remondini conquistano il titolo. Seconda posizione per Bassi-Stiblj : Non c’è due senza tre. Per il terzo anno consecutivo Anna Remondini e Daniel Morandin hanno conquistato il titolo ai Campionati Nazionali 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno organizzati dalla Rosa Camuna Skating presso il Palazzetto Dello Sport di Ponte Di Legno (Brescia). I detentori del titolo iridato hanno incantato il pubblico interpretando la complessa tematica dell’Olocausto, pattinando sulle ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2019 : Morandin-Remondini in fuga dopo la Style dance. Secondo posto per Bassi-Stiblj : Archiviate le gare delle coppie, fino a lunedì 10 giugno sarà la danza la specialità protagonista ai Campionati Nazionali di Pattinaggio artistico a rotelle, dal 2 giugno in svolgimento presso il Palazzetto Dello Sport Di Ponte Di Legno (Brescia). Nella giornata appena terminata sono infatti scesi in pista i danzatori Senior e Junior per eseguire la Style dance; dopo il programma libero, in programma domani, sarà la volta della Solo Dance che, ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2019 : Lucaroni-Tarlazzi inarrestabili vincono il quinto titolo - Rossi-Esposito secondi al debutto tra i Senior : Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni hanno conquistato per la quinta volta in carriera il titolo delle coppie ai Campionati Italiani Assoluti 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena presso il Palazzetto Dello Sport di Ponte Di Legno (Brescia). Con un programma interpretato su una selezione musicale dei Queen i detentori del titolo iridato si sono imposti per dispersione sulla concorrenza, proponendo un layout di altissimo ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2019 : Lucaroni-Tarlazzi prendono il largo nello short. Secondo posto per Esposito-Rossi : Con lo short program delle coppie d’artistico si è inaugurato nella giornata odierna il Campionato Nazionale di Pattinaggio artistico a rotelle della categoria Junior e Senior, quest’anno di scena presso il palazzetto dello sport di Ponte Di Legno (Brescia). Come facilmente pronosticabile a portarsi al vertice della classifica dopo il segmento di gara più breve sono stati Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni; sulle note della versione ...