Papa Francesco | il giallo dell' Angelus | eliminata all' ultimo la bomba sulla Raggi

Caldo - Papa Francesco : “malati - anziani e operai lo soffrono più di tutti : non siano abbandonati o sfruttati” : “Malati, anziani, persone che devono lavorare all’aperto, nei cantieri, in questi giorni hanno patito maggiormente le conseguenze del Caldo: che nessuno sia abbandonato o sfruttato“. E’ l’esortazione di Papa Francesco al termine dell’Angelus in una piazza San Pietro arroventata dal sole. “In quest’ultimo giorno di giugno, auguro a tutti i lavoratori di poter avere durante l’estate un periodo ...

San Pietro e Paolo/ Video - Papa Francesco : 'Scelti da Dio perché peccatori' : San Pietro e Paolo, oggi 29 giugno: Video. Numerosi i proverbi legati alla giornata di oggi, molti sul tema della meteorologia

Papa Ratzinger - il vero e profondo mistero di Benedetto XVI. "Il Papa è uno ed è Francesco". Eppure... : A Papa Ratzinger non "sfugge nulla di quanto accade nella Chiesa. Ha occasione di parlare con Francesco, con il quale si scambiano consigli. E di tanto in tanto Papa Bergoglio lo va a trovare", rivela Massimo Franco su 7, il settimanale del Corriere della Sera. I due papi hanno un "rapporto basato s

Papa Francesco - il suo "povero" rom è proprietario di 27 automobili : Presente il rom povero e amico di Papa Francesco (e pure di Virginia Raggi) al quale era stata data una casa popolare? Bene. E' tanto povero che risulta proprietario di 27 automobili. Imer Omerovic, 40 anni, rom bosniaco con moglie e 12 figli, che è stato ricevuto da Bergoglio (il quale gli ha espre

Vaticano - la fronda interna che vuole abbattere Papa Francesco. Nomi e cognomi dei nemici sovranisti : Sei anni dopo l'elezione di Francesco il pontificato si trova in una situazione drammatica. "Dietro il sipario del grande consenso, di cui gode Papa Bergoglio a livello mondiale anche tra seguaci di altre religioni e molti non credenti, è in corso all'interno della Chiesa cattolica una guerra civile

Dl Crescita - l’appello dei movimenti per l’acqua a Papa Francesco : “L’articolo 24 privatizza le fonti al Sud” : “l’acqua deve restare nelle mani solide dello Stato. Come rileva il Papa, è una questione geopolitica, non ragionieristica”. Con queste parole il portavoce della Rete a difesa delle fonti d’acqua del Mezzogiorno d’Italia, Maurizio Montalto, invita proprio Papa Francesco a sostenere l’appello contro l’articolo 24 del Decreto Crescita con il quale “il Governo italiano e il Parlamento – scrive – privatizzano le fonti d’acqua del Sud”. ...

Napoli - de Magistris abbraccia Papa Francesco : «Le sue parole svolta epocale per la città» : «La venuta, non certo casuale, di Papa Francesco a Napoli rappresenta un momento assai rilevante per la nostra città. Il convegno tenutosi presso la Facoltà Teologica di Napoli...

Roma - Papa Francesco : «Città degradata e abbandonata» : «Tutti sono chiamati a mettersi in gioco per sollevare i più fragili in una Roma che soffre di degrado». Papa Francesco celebra il Corpus Domini nella periferia est di Roma, a...

Papa Francesco : «A Roma degrado e abbandono - in tanti sono in difficoltà» : «Tutti sono chiamati a mettersi in gioco per sollevare i più fragili in una Roma che soffre di degrado». Papa Francesco celebra il Corpus Domini nella periferia est di Roma, a...

Napoli - Papa Francesco : 'Mediterraneo - vie di fratellanze anziché di muri' : Si è tenuto il 20 e il 21 giugno il Convegno della sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale intitolato "La teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo" nei locali del complesso dei gesuiti di Posillipo, a Napoli. L'incontro, a partire da una serie di iniziative, distingue i segni dei tempi grazie ai quali si può riscontrare nuovamente l'attualità della parola di Dio e lo spirito di Gesù di ...

A Trisulti Papa Francesco è assente. Il vero santo è Steve Bannon : L’Anti-Vaticano di Trisulti, sponsorizzato da Steve Bannon e dal cardinale Raymond Burke, proseguirà la sua marcia. Sbaglia chi pensa che la procedura di revoca della concessione ministeriale dell’abbazia di Trisulti al “Dignitatis Humanae Institute” è destinata a fermare i progetti dell’ala sovranista-ecclesiale. I tempi della burocrazia sono lenti. Mentre avanza l’operazione geopolitica che mira a contrastare la strategia riformista ...

Napoli - Papa Francesco : 'Dobbiamo dialogare con Islam e ebraismo' : Recentemente Papa Francesco è stato relatore ad un incontro organizzato dalla Pontificia Facoltà di Teologia di Napoli. Andando maggiorente nello specifico e stando a quanto riportato da un articolo pubblicato sul sito web dell'agenzia di stampa italiana 'LaPresse', il convegno organizzato dall'università partenopea durava due giorni ed era intitolato "La Teologia dopo Veritatis gaudium nel contesto del Mediterraneo". Durante l'incontro, si è ...

Papa Francesco a Napoli : «Città laboratorio di accoglienza. Russolillo - don Diana e Moscati esempi di vita» : Papa Francesco è atterrato a Napoli sul prato del parco Virgiliano. Niente Papamobile ad aspettarlo, ma un'auto blu che, in pochi minuti, da via Manzoni lo ha portato direttamente in via...

Papa Francesco a Napoli : "Mediterraneo - vie di fratellanze invece dei muri" : Il pontefice parla alla facoltà teologica dell'Italia meridionale, conia la definizione di "Mare del meticciato aperto all'incontro", cita Luther King e ricorda "don Diana, ucciso dalla camorra"