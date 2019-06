Paolo Crivellin e Angela Caloisi protagonisti del nuovo singolo musicale del Dj Abiesse

Blastingnews

(Di domenica 30 giugno 2019) Una coppia uscita felicemente fidanzata dal programma di Uomini e Donne è stata protagonista di un videoclip. Non è la prima volta che una coppia del mondo dello spettacolo venga selezionata per realizzare dei videoclip: in questo caso è toccato a. La coppia, che si è conosciuta a Uomini e Donne nell'edizione 2017/2018 da allora, si è mostrata sempre unita, innamorata e inseparabile al punto da decidere, poco tempo fa, di fare un ulteriore passo importante:sono andati a convivere a Torino, la città natale dell'ex tronista. In questi giorniha annunciato, tramite i suoi profili social, che il video, di cui lui e la sua fidanzata sono i, è finalmente uscito. Il video in questione è del Dj piemontesee si intitola "Crusin' Portofino". Mesi fa la coppia aveva annunciato questo progetto e adesso il ...

