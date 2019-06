Pallavolo | la Banca Valsabbina Brescia completa il reparto di centrali | da Montecchio

sportfair

(Di domenica 30 giugno 2019) La rinnovata, per il prossimo campionato di A1,ildeicon il posto 3 scaligero Fiocco proveniente daLaMilleniumannuncia di aver raggiunto un accordo la centrale Marianna Fiocco. Veronese, classe 1994, compirà venticinque anni il prossimo 1 settembre, la nuova Leonessa è reduce da due stagioni positive in serie A2 alle Sorelle Ramonda IpagMaggiore. Cresciuta all’Arena Volley Castel Azzano, squadra del sua città, e alta 184 centimetri, Fiocco è rimasta nella formazione scaligera sino alla stagione 2015-2016, esordendo nel campionato di B1, dove è stata avversaria della sua nuova squadra. Nel campionato successivo è passata all’Unione VolleyMaggiore, sempre in B1, dove ha conquistato la promozione in A2 con il sodalizio vicentino. Nelle due stagioni nel secondo livello ...

