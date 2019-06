Palermo | proprietà annuncia invio richiesta iscrizione

Palermo - la proprietà continua a chiedere l’iscrizione in Serie B [DETTAGLI] : Il Palermo continua a chiedere l’iscrizione in Serie B. Sporting Network fa sapere di aver inviato a Figc, Lega B e Covisoc – con copia al sindaco e al prefetto di Palermo – una lettera “con cui si fa definitiva chiarezza, anche in punto documentale, sulle ultime vicende relative all’iscrizione del club calcistico al prossimo campionato professionistico di Serie B e se ne conferma la richiesta, per i ...

Palermo in Serie D - adesso le minacce arrivano dalla proprietà : Sono ore caldissime in casa Palermo dopo la mancata iscrizione nel campionato di Serie B, la società che controlla la proprietà del club rosanero ha diramato un comunicato di diffida verso “tutti e chiunque reiteri ad arbitrariamente diffondere e propagare notizie allarmistiche, benche’ destituite di ogni fondamento, sul Palermo e ledere il buon nome e la reputazione personale delle aziende, persone e professionisti ...

Palermo - il presidente : «La proprietà non ci ha dato i documenti necessari» : «Abbiamo completato le verifiche e possiamo affermare che la proprietà non ci ha fornito i documenti che ci aspettavamo. Il Consiglio di amministrazione ha esaurito il suo compito di verifica e ha convocato l’assemblea dei soci per il 5 luglio». Lo ha detto il presidente del Palermo Alessandro Albanese al termine del consiglio di amministrazione […] L'articolo Palermo, il presidente: «La proprietà non ci ha dato i documenti ...

Palermo in Serie D - il presidente Albanese : “la proprietà non ci ha fornito i documenti” : “Abbiamo completato le verifiche e possiamo affermare che la proprieta’ non ci ha fornito i documenti che ci aspettavamo. Il Consiglio di amministrazione ha esaurito il suo compito di verifica e ha convocato l’assemblea dei soci per il 5 luglio”. Sono le dichiarazioni del presidente del Palermo Alessandro Albanese al termine del consiglio di amministrazione, è stata incontrata una delegazione di ultras. “Ho ...

Palermo - il presidente Albanese : «La proprietà non ci ha dato i documenti necessari» : «Abbiamo completato le verifiche e possiamo affermare che la proprietà non ci ha fornito i documenti che ci aspettavamo. Il Consiglio di amministrazione ha esaurito il suo compito di verifica e ha convocato l’assemblea dei soci per il 5 luglio». Lo ha detto il presidente del Palermo Alessandro Albanese al termine del consiglio di amministrazione […] L'articolo Palermo, il presidente Albanese: «La proprietà non ci ha dato i documenti ...

Palermo - da Figc via libera a nuova proprietà : "La Federazione italiana giuoco calcio ha comunicato di prestare il proprio consenso alla piena legittimazione dell'attuale nuova proprieta' ed organo amministrativo dell'U.S. Citta' di Palermo spa". Inizia cosi' la nota della societa' di viale del Fante, redatta al termine dell'assemblea dei soci che era stata convocata per gli adempimenti necessari all'iscrizione della squadra rosanero al prossimo campionato di Serie B. A firmare la nota e' la ...

Palermo - la FIGC dà il via libera alla nuova proprietà : nuova proprietà Palermo – Al termine dell’assemblea dei soci andata in scena oggi, il Palermo ha diramato un comunicato ufficiale a nome della proprietà. Comunicato secondo il quale la Federcalcio ha legittimato la nuova proprietà del club rosanero e nel quale si indicano le prossime mosse finalizzate all’iscrizione del campionato di Serie B 2019/2020. Questa […] L'articolo Palermo, la FIGC dà il via libera alla nuova proprietà è ...

Palermo - la nuova proprietà sottoscrive un aumento di capitale [DETTAGLI] : La nuova proprietà del Palermo continua a portare avanti i propri programmi di lavoro. In una nota, infatti, Sporting Network annuncia che “i soci hanno sottoscritto l’aumento di capitale sociale di € 5.000.000,00 come deliberato dall’assemblea straordinaria del 10 aprile 2019, versato il corrispettivo nelle casse sociali e fornito agli attuali amministratori del Palermo evidenza bancaria dei fondi messi a disposizione ...

Cessione Palermo - i nuovi proprietari si presentano : tutti i progetti per il futuro : Cessione Palermo – “Assicurare continuita’ aziendale ripianando i debiti e programmando il futuro”. Si sono presentati così i dirigenti di Arkus Network, la holding guidata dall’imprenditore Salvatore Tuttolomondo che ha rilevato le quote societarie del Palermo. “I nostri primi passi saranno l’estinzione dei debiti – dice nella conferenza stampa Tuttolomondo, uomo forte del gruppo e direttore ...

Calcio : ecco nuova proprietà del Palermo : Palermo, 8 MAG - "I nostri primi passi saranno l'estinzione dei debiti, evitare l'insorgenza di pregiudizi a carico del club sia per attività processuali civili e penali. E assicurare la continuità ...

Palermo - la nuova proprietà : «Estingueremo i debiti» : nuova proprietà Palermo – «I nostri primi passi saranno l’estinzione dei debiti, evitare l’insorgenza di pregiudizi a carico del club sia per attività processuali civili e penali. E assicurare la continuità aziendale con la fine di questo campionato e l’iscrizione al prossimo». Salvatore Tuttolomondo, patron della società che controlla la holding proprietaria delle quote azionarie […] L'articolo Palermo, la nuova ...

Palermo - la nuova proprietà si presenta : «Estingueremo i debiti» : nuova proprietà Palermo – «I nostri primi passi saranno l’estinzione dei debiti, evitare l’insorgenza di pregiudizi a carico del club sia per attività processuali civili e penali. E assicurare la continuità aziendale con la fine di questo campionato e l’iscrizione al prossimo». Salvatore Tuttolomondo, patron della società che controlla la holding proprietaria delle quote azionarie […] L'articolo Palermo, la nuova ...

Palermo - la nuova proprietà si presenta : «Vogliamo riportare il club agli antichi splendori» : IL NUOVO PRESIDENTE - Alessandro Albanese rivestirà la carica più alta del club: 'Questo ruolo mi ha spiazzato, entro in un mondo nuovo. Il calcio è la passione della mia vita. Se questo diventa una ...

Palermo - la nuova proprietà si presenta : le parole dei protagonisti in conferenza stampa : Giornata importante in casa Palermo. conferenza stampa della nuova proprietà, con i rosanero che viaggiano tra il campo (ad una giornata dal termine è lotta con il Lecce per la promozione diretta in Serie A) e problemi extra, tra cui il deferimento che rischia di comprometterne il cammino. Ma intanto la nuova proprietà si è presentata a tifosi e giornalisti. Ecco le parole dei protagonisti. FOSCHI (DIRETTORE SPORTIVO) – ...