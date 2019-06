Otto funzionari del governo afghano sono stati uccisi durante un attacco dei talebani

Roma - arrestato imprenditore grazie all’infiltrato sOtto copertura : ha cercato di corrompere un funzionario delle dogane : Per la prima volta dall’entrata in vigore della legge Spazzacorrotti, approvata dal Parlamento alla fine del 2018, una operazione sotto copertura contribuisce in maniera determinante a un arresto. A Roma, un tentativo di corruzione a un funzionario delle dogane undercover ha permesso alla Squadra Mobile di arrestare un imprenditore e il suo intermediario. Ciro Laurenza, 58 anni della provincia di Napoli, e Enzo Cesarini, 47 anni, speravano ...