Oroscopo prima settimana di luglio | Leone e Sagittario favoriti in amore

Oroscopo della prima settimana di luglio : Vergine - momento di definizione delle priorità : Le previsioni dell'Oroscopo non smettono mai di stupire e, a volte, deludere coloro che si affidano ad esse. Le notizie si rincorrono sempre, indistintamente dall'essere positive o negative e si soffermano di volta in volta su ognuno dei 12 segni zodiacali. Questa volta toccherà alla Vergine soffermarsi per definire al meglio le proprie priorità, mentre la Bilancia riuscirà ad ascoltare ciò che il suo cuore le dice. Amore, fortuna e lavoro ...

L'Oroscopo di domani 25 giugno - prima sestina : la Luna cambia segno e il Toro vola : L'oroscopo di domani 25 giugno 2019 evidenzia con piacere un nuovo ed interessante transito da parte della Luna. Ansiosi di scoprire dove andrà a sostare questo martedì la 'musa dei poeti'? Certo che sì, allora iniziamo subito a mettere in bella vista i segni fortunati del momento, ovviamente scelti tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Senza perderci in inutili tiritere o giri di parole vi diciamo subito che questo secondo giorno ...

Oroscopo 27 giugno : amore in prima linea per Gemelli - Sagittario top : Nella giornata di giovedì 27 giugno, i nativi sotto il segno dei Gemelli, saranno più propensi a dedicarsi alla loro relazione di coppia. Al contrario, i nativi Capricorno e Cancro avranno qualche problema in amore. Leone vedrà un incremento delle proprie finanze, mentre Sagittario passerà una meravigliosa giornata al lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 27 giugno. Previsioni Oroscopo 27 ...

Oroscopo 10 giugno : amore in prima linea per lo Scorpione - Gemelli pieno di energie : Nella giornata di lunedì 10 giugno, ci sarà amore e fortuna per alcuni segni zodiacali come lo Scorpione e il Cancro. Al contrario, Pesci, Capricorno e Sagittario, a causa dell'influenza del pianeta Nettuno, passeranno una giornata all'insegna dello stress. Il Leone si concederà una giornata di riposo, mentre l'Ariete potrebbe avere qualche discussione in famiglia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di ...

Oroscopo di domani 4 giugno - prima metà zodiaco : Luna e Mercurio nel segno del Cancro : L'Oroscopo di domani 4 giugno 2019 annuncia uno spettacolare martedì per alcuni segni, in primis per quelli facenti parte della ristretta cerchia dei cosiddetti "prescelti". Diciamo subito che a far ben sperare per la giornata specialmente sul lato sentimentale, l'arrivo di una meravigliosa Luna in Cancro ben disposta a far da garante in molte situazioni d'amore attualmente in stallo. E non è certo finita qua: al generoso segno di Acqua si ...

Oroscopo Branko giovedì 23 maggio e prima settimana di giugno : Oroscopo di oggi di Branko: previsioni del 23 maggio 2019 e dell’inizio di giugno Anche per la giornata di oggi, 23 maggio, le previsioni dell’Oroscopo di Branko che sveliamo in questo articolo sono tratte dal libro “Branko 2019, calendario astrologico”. Nell’opera il re delle stelle parla dello zodiaco di tutto l’anno: noi in questo pezzo, per ovvie ragioni, parliamo solamente dell’Oroscopo di oggi, ...

Oroscopo 17 maggio : amore in prima linea per Leone e Scoprione - amicizie per Sagittario : La giornata di venerdì 17 maggio, nonostante possa rappresentare una giornata sfortunata per la cabala e la tradizione, riserverà fortuna e amore a molti segni zodiacali. Infatti l'amore sarà in prima linea per Leone, Scorpione e Ariete che passeranno una giornata molto passionale assieme al partner. Ciò nonostante, per alcuni segni zodiacali, sarà davvero una giornata sfortunata, come ad esempio per il Toro. Andiamo a vedere nel dettaglio le ...

L'Oroscopo di domani 7 maggio - prima sestina : in amore favoriti torini - Gemelli e Cancro : L'oroscopo di domani 7 maggio 2019 è ben disposto a regalare emozioni oppure a saziare curiosità in merito all'amore e al lavoro. In evidenza la seconda giornata della settimana in corso, come da copione messa sotto accurato controllo da parte dell'Astrologia quotidiana. Sotto approfondita analisi le effemeridi quotidiane interessanti i primi sei simboli zodiacali, ovviamente valutati nei comparti concernenti il lavoro e l'amore. Ansiosi di ...