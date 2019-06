Oroscopo Cancro | luglio | recupero di energia per il segno

L'Oroscopo di domani 1 luglio : Cancro vitale - Scorpione dogmatico : L'oroscopo di lunedì è ricco di sorprese, tutte da cogliere al volo seguendo i transiti planetari favorevoli illustrati nelle previsioni astrologiche segno per segno. Astri e oroscopo di lunedì dall'Ariete alla Vergine Ariete: Luna e Venere dal cielo astrologico dei Gemelli vi parlano d'amore così bene tanto da incantarvi. Sarete molto romantici e i discorsi sentimentali fluiranno alla perfezione. In ambito lavorativo, non siate troppo ...

Oroscopo weekend 6-7 luglio : novità per Cancro - Ariete fortunato - guadagni per Gemelli : Il fine settimana tra il 6 e il 7 luglio sarà caratterizzato dai sentimenti e una voglia di viaggiare per molti segni zodiacali, come l'Ariete e il Toro. Pesci sarà più energico e volenteroso, mentre per Cancro ci potrebbero essere delle belle novità in arrivo. Sagittario vedrà i propri guadagni salire, mentre l'intesa di coppia per i nativi Leone sarà in risalita. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per il fine settimana ...

L'Oroscopo della settimana fino al 7 luglio : Toro frettoloso - Cancro innamorato : Il passaggio planetario di Venere in Cancro e Marte in Leone nella prima settimana di luglio crea degli effetti benefici e dirompenti. Le previsioni astrali segno per segno approfondiscono le sensazioni amorose e le opportunità lavorative in modo completo e dettagliato nel seguente oroscopo settimanale. L'oroscopo settimanale Ariete: il vostro modo di amare per voi amici dell'Ariete diventerà più lucido grazie a un influsso lunare derivante ...

L'Oroscopo del 29 e 30 giugno : relax per Cancro e Pesci : L'oroscopo del weekend è pronto a rivelare l’esito delle giornate di sabato 29 e domenica 30 giugno per i dodici segni zodiacali. Se siete curiosi di sapere come si concluderà il mese di giugno per voi, disponibili di seguito le previsioni astrologiche. Oroscopo del fine settimana da Ariete a Vergine Ariete – In questo weekend avete delle grandi opportunità. Coloro che hanno fantasia e creatività, avranno maggiore successo. Il mese di luglio vi ...

L'Oroscopo settimanale dall'1 al 7 luglio - 1ª sestina : Cancro 'voto 10' : L'oroscopo della settimana dal 1 al 7 luglio 2019 è disponibile per tutti, pregno di novità e buone notizie riguardanti l'Astrologia applicata ai prossimi sette giorni. Target delle predizioni astrali di oggi, il periodo coincidente con la prima settimana del mese. Curiosi di sapere cosa riserveranno le effemeridi ai primi sei segni dello zodiaco? Bene, iniziamo immediatamente mettendo in rilievo i migliori ed i peggiori in assoluto, come sempre ...

Oroscopo settimanale dall'8 al 14 luglio : Cancro favorito - Ariete determinato : Nella settimana che va dall'8 al 14 luglio, i nativi Cancro saranno tra i favoriti in quanto a relazioni di coppia. Leone sarà determinato sul posto di lavoro e molto romantico con il partner, mentre Pesci e Sagittario dovranno aspettarsi qualche delusione nel corso della settimana. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, che va dall'8 al 14 luglio 2019. Previsioni Oroscopo dall'8 al 14 luglio 2019 segno per ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 29 giugno : Sagittario ansioso - Cancro possessivo : Il quadro astrale dedicato alle relazioni a due di sabato getta un input nelL'oroscopo dell'amore di coppia per vivere il rapporto amoroso con maggiore serenità e minore tensione. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. Astri e oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine Ariete: conquisterete il vostro partner attingendo a uno spiccato sex appeal che una Luna molto sensuale sa garantirvi. In questo momento avete bisogno di ...

L'Oroscopo di domani sabato 29 giugno - 1ª sestina : Luna d'amore in Gemelli - Cancro felice : L'oroscopo di domani 29 giugno 2019 è pronto a partire in quinta, ben disposto a regalare sogni e speranze a molti di voi lettori. Sotto analisi, quest'oggi, la nuova classifica stelline corredata come sempre dalle immancabili previsioni zodiacali, in questo caso interessanti i primi sei segni. Come di norma, 'mirino' dell'Astrologia i settori della vita quotidiana legati a doppio filo con l'amore e il lavoro. Partiamo subito a mettere in ...

Oroscopo del 28 giugno : Cancro soddisfatto - Acquario nervoso : L'Oroscopo del 28 giugno riporta l'esito della giornata di venerdì per i dodici segni zodiacali. Il Cancro sarà molto soddisfatto sia nel lavoro che nel campo sentimentale, mentre invece i Gemelli avranno qualche problemino nel campo lavorativo. Di seguito vediamo le previsioni dettagliate su tutti i segni dello zodiaco. Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine Ariete – Questo è il momento giusto per rimettervi in gioco e programmare qualche ...

L'Oroscopo di domani venerdì 28 giugno da Ariete a Vergine : ok Leone e torelli - Cancro giù : L'oroscopo di domani 28 giugno 2019 è pronto a valutare l'andamento del prossimo venerdì di fine settimana. Dunque in primo piano le previsioni sul quinto giorno della corrente settimana su amore e lavoro per i segni appartenenti alla prima sestina zodiacale. Bene, armiamoci di tanta curiosità ed iniziamo a dare voce alla buona Astrologia scegliendo i segni più fortunati tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro e Vergine. Tra i sei appena citati ad ...

Oroscopo 19 luglio : complicità di coppia per Cancro - Pesci distaccato : Durante la giornata di venerdì 19 luglio, Plutone porterà al Capricorno una ventata di autostima, grazie soprattutto al suo stanziamento. Gli affari saranno un punto cardine anche nel venerdì dei Pesci e dei Gemelli. I nativi del Cancro saranno i favoriti per quanto riguarda l'aspetto sentimentale e quello erotico nella loro relazione. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: sarete meno tesi, meno burrascosi e con molti sentimenti negativi ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 27 giugno : Cancro impetuoso - cambiamenti per Vergine : I transiti planetari incitano i simboli zodiacali in coppia ad approfondire le loro percezioni interiori, incanalando le energie positive delle previsioni astrologiche nel verso giusto. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia di giovedì. L'oroscopo dell'amore di giovedì Ariete: le vostre azioni potrebbero essere impulsive per via di una quadratura di Sole e Luna che mette in contrasto le vostre emozioni con una volontà cosciente. Nuove e ...

Oroscopo settimana dall'1 al 7 luglio : incontri per Cancro - Bilancia grintosa : L'Oroscopo della settimana dall'1 al 7 luglio vedrà Venere favorevole per il Capricorno, mentre il Sagittario vivrà alcune problematiche in amore. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: grazie a Mercurio a vostro favore avrete maggiore possibilità di riuscire a realizzarvi. Mercoledì e giovedì saranno delle giornate top sul lavoro, in cui potrete godere di massima possibilità di espressione. ...

Oroscopo estate - Cancro : seducenti e sentimentali - qualche problema al lavoro : L'estate dei nativi del segno Cancro sarà incentrata più che altro sulla passione e sui sentimenti di coppia per le relazioni di vecchia data. Al contrario, i single durante quest'estate saranno particolarmente seducenti nei confronti di una persona in particolare, con il solo obiettivo di dare inizio ad una relazione di coppia. Il lavoro passerà in secondo piano, mentre fortuna e salute saranno buone, ma comunque da tenere d'occhio. Andiamo a ...