Oroscopo 2 luglio | buon periodo professionale per Leone e Toro

L'Oroscopo dall'1 al 7 luglio : Cancro a disagio - chiamata per Leone : Inizia la prima settimana del mese di luglio. Per i dodici segni zodiacali gli astri hanno in serbo tante novità sia nella sfera sentimentale che lavorativa. Di seguito, L'Oroscopo del periodo compreso tra lunedì 1° e domenica 7 luglio con le previsioni astrologiche da Ariete a Pesci. Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine Ariete – Dovete impegnarvi per raggiungere grandi risultati. Le opportunità ci sono, adesso tocca a voi decidere cosa ...

Oroscopo settimanale dall'1 al 7 luglio : polemiche sul lavoro per l'Ariete : La prima settimana del mese di luglio ha inizio. Scopriamo le previsioni per le prime giornate del secondo mese dell'estate, precisamente per le date fra il 1° e il 7 luglio. Di seguito le stelle con lavoro, amore e salute per tutti i segni zodiacali. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete: è possibile che nascano delle polemiche legate all'ambito lavorativo, cercate di gestire con attenzione le situazioni che vi si presenteranno. In campo amoroso, ...

L'Oroscopo di domani martedì 2 luglio - primi sei segni : la Luna transita in Cancro : L'oroscopo di domani martedì 2 luglio è arrivato, pronto a mettere a disposizione di tutti le previsioni zodiacali riguardanti i primi sei segni. L'Astrologia applicata al secondo giorno della settimana è pronta a valutare in esclusiva Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, quest'oggi analizzati sui comparti relativi all'amore ed al lavoro. A tenere banco in questo periodo un evento astrale di prim'ordine: l'ingresso della Luna in ...

Oroscopo Vergine - luglio : buona ripresa per i sentimenti : L'estate entra nel vivo, il mese di luglio è arrivato. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano il lato sentimentale, quello amoroso e professionale di tutti i nati Vergine nel periodo di luglio 2019. Di seguito, le stelle e i consigli per affrontare le giornate in arrivo e per comprendere quali comportamenti adottare per poter vivere nel migliore dei modi. Il mese di giugno è stato caratterizzato da forte stress sia a livello ...

Oroscopo Leone - luglio : occasioni in arrivo per gli affari : Nuovo mese della stagione estiva in arrivo. Leggiamo le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno del Leone per il periodo compreso tra il 1° ed il 31 luglio 2019. Di seguito, le stelle con lavoro, salute e amore, ma anche consigli per affrontare nel migliore dei modi le giornate in arrivo. Nel mese precedente avete vissuto un buon momento di recupero, soprattutto per quel che ha riguardato il livello salutare: non è mancata ...

Oroscopo Cancro - luglio : recupero di energia per il segno : È arrivato il mese di luglio per tutti i segni zodiacali. Scopriamo, in particolare, come andrà il secondo mese della stagione estiva per tutti i nati sotto il segno del Cancro. Ecco, di seguito, l'Oroscopo con lavoro, amore e salute per le giornate comprese tra l'uno ed il 31 luglio 2019. Le ultime settimane per i nati sotto il segno del Cancro sono state particolarmente sottotono, sia in campo sentimentale che amoroso. A giugno, infatti, non ...

Oroscopo Gemelli - luglio : buon momento per i progetti lavorativi : Nuovo mese in arrivo per i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni di luglio per i nati sotto il segno dei Gemelli. Di seguito le stelle che riguardano il lavoro, l'amore e la salute per il periodo compreso tra il primo ed il 31 del secondo mese dell'estate. Nel mese di giugno, i nati sotto il segno dei Gemelli hanno vissuto un momento di ripresa, soprattutto in campo amoroso. Con Venere dalla propria parte è stato possibile vivere dei bei ...

Branko di luglio 2019 : Oroscopo completo con previsioni dell’estate : oroscopo Branko luglio: le previsioni di tutto il mese e dell’estate 2019 Dal libro “Branko 2019-Calendario Astrologico”, riportiamo in questo articolo alcune indicazioni relative alle previsioni dell’oroscopo di Branko del mese di luglio 2019 e di tutta l’estate, quindi con informazioni valide anche per agosto, per ciascuno dei 12 segni (nel libro sono disponibili, ovviamente, le previsioni complete e approfondite ...

Oroscopo di luglio 2019 - Paolo Fox : previsioni astrali del lavoro : Paolo Fox, Oroscopo luglio: le previsioni dello zodiaco del lavoro, segno per segno Giugno è ormai terminato perciò, sfogliando le pagine del numero speciale del settimanale DiPiù, dal sottotitolo “Stellare”, perchè dedicato allo zodiaco di tutto il nuovo mese, riportiamo in questo articolo alcune indicazioni relative all’Oroscopo di Paolo Fox di luglio 2019. Nella rivista il re delle stelle ha svelato la situazione astrale per ...

Oroscopo Toro - luglio : nuove conoscenze in amore - stress sul lavoro : Il mese di luglio è giunto. Scopriamo cosa prevedono gli astri e le stelle per tutti i nati sotto il segno del Toro nel periodo racchiuso tra l'1 ed il 31 del secondo mese della stagione estiva. Di seguito, lavoro, amore e salute, ma anche giornate più o meno positive, da gestire nel migliore dei modi. Nelle ultime settimane avete vissuto dei bei momenti a livello sentimentale, le stelle sono state dalla vostra parte ed avete avuto la ...

Oroscopo Ariete - luglio : energia in calo - opportunità per il lavoro : Anche il secondo mese della stagione estiva è giunto. Cosa avranno in serbo le stelle per tutti i nati sotto il segno dell'Ariete per quel che riguarda il periodo compreso tra il primo ed il 31 luglio 2019? Di seguito, le stelle con lavoro, amore e salute, ma anche consigli per affrontare nel migliore dei modi il periodo in arrivo. Ultimamente i sentimenti non sono stati semplici da gestire, ci sono state delle complicazioni, nonostante le ...

L'Oroscopo di domani 1 luglio : Cancro vitale - Scorpione dogmatico : L'oroscopo di lunedì è ricco di sorprese, tutte da cogliere al volo seguendo i transiti planetari favorevoli illustrati nelle previsioni astrologiche segno per segno. Astri e oroscopo di lunedì dall'Ariete alla Vergine Ariete: Luna e Venere dal cielo astrologico dei Gemelli vi parlano d'amore così bene tanto da incantarvi. Sarete molto romantici e i discorsi sentimentali fluiranno alla perfezione. In ambito lavorativo, non siate troppo ...

Oroscopo settimana dal 22 al 28 luglio : bene il Leone - Capricorno diviso in due : Nella settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 luglio, nei gradi dei Gemelli stazionerà la Luna che darà nuova spinta alla valorizzazione degli affetti, mentre Saturno e Plutone permarranno ancora nei gradi del Capricorno, il quale non vedrà favorito l'aspetto amoroso. Mercurio in Cancro, mentre Venere sarà nella costellazione del Leone insieme a Marte e al Sole. Toro ha nei suoi gradi ancora Urano, Giove in Sagittario concederà ai nativi ...

Paolo Fox Oroscopo domani - 1 luglio : previsioni inizio settimana : oroscopo domani segni di Aria, previsioni lunedì 1 luglio di Paolo Fox A comunicare come sarà l’inizio del mese di luglio ci pensa Paolo Fox con il suo oroscopo di domani dei segni di Aria (tratto dall’app Astri di Paolo Fox). GEMELLI: partono con la Luna nel segno quindi con una grande carica di energia e di propositività. Prima della fine dell’anno i contenziosi aperti rimarranno tali. BILANCIA: inizieranno la settimana ...