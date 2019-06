Ora è Timmermans il favorito alla corsa per diventare nuovo Commissario Ue

Chi è Frans Timmermans - il socialista olandese innam Ora to dell'Italia e della Roma : olandese , classe ’61, laureato in letteratura francese ma con un master in diritto europeo e, soprattutto, Roma nista sfegatato. Frans Timmermans , attuale primo vicepresidente della Commissione Ue, quindi braccio destro di Jean-Claude Juncker, è ora il favorito alla sua successione.E’ il candidato della famiglia dei socialisti europei, partito a cui è sempre appartenuto fin dalla sua discesa in politica nel 1998. ...

Europee - Timmermans : “Abbiamo sconfitto i sovranisti in Olanda grazie ai contenuti seri. E abbiamo ignOrato la rabbia” : “In Olanda abbiamo sconfitto i sovranisti grazie ai contenuti seri, dialogando con le persone e ignorando gli insulti della destra più estrema”. A parlare, a Milano per la chiusura della campagna elettorale del Pd per le Europee, insieme a Nicola Zingaretti, il candidato dei socialdemocratici alla Comissione europea e numero uno dei laburisti del Pvda, Frans Timmermans, che ha portato il suo partito in testa negli exit poll ...