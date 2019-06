Opel presenta il Grandland X Hybrid4 trazione integrale e 300CV

laragnatelanews

(Di domenica 30 giugno 2019) Si chiamaX hybrid 4, versione PHEV dell’ammiraglia della gamma SUV di, che comprende anche Crossland X e Mokka X, e prima vettura ibrida plug-in del marchio, tassello fondamentale nell’elettrificazione dell’intera gamma prevista entro il 2024. Seguendo il posizionamento dicome marchio emozionante e accessibile,X hybrid 4 raplo stato dell’arte della tecnologia ibrida, con due motori elettrici da 80 kW abbinati a un efficiente motore turbo benzina da 1.6 litri Euro 6d-TEMP con 200 cavalli, per una potenza complessiva di 300 cavalli che assicurano prestazioni brillanti, ma anche consumi ed emissioni decisamente ridotti.X Hybrid 4 è infatti in grado di percorrere oltre 50 km in modalità esclusivamente elettrica, secondo la stringente procedura WLTP (2,2 litri ogni 100 km – 49 g/km di CO2 nel ciclo misto WLTP). Per migliorare ...

