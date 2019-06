Oltre 6 milioni alla tv per lo storico quarto di finale delle #RagazzeMondiali

Shay Mitchell incinta dopo il dramma dell’aborto : Oltre 4 milioni di like per la foto col pancione : L'ex star di 'Pretty Little Liars' sta per diventare mamma. Shay Mitchell è al sesto mese di gravidanza. dopo il dramma dell'aborto spontaneo avuto nel 2018, l'attrice è incinta. Il primo scatto che la ritrae con il pancione è stato accolto da una pioggia di like. Il fidanzato Matte Babel, le ha rivolto parole tenerissime.Continua a leggere

Ascolti Tv Sabato 29 giugno - Oltre 5 milioni per la nazionale femminile - Techetechetè vince la prima serata : Ascolti Tv Sabato 29 giugno(articolo in aggiornamento)Techetechetè Superstar I Cantautori – Rai 1 – 2.48 milioni e 16.4% Premio Biagio Agnes – Rai 1 (22:30) – 1.185 milioni e 11.7%Ciao Darwin 7 – Canale 5 – 1.82 milioni e 14%Ossessione senza fine – Rai 2 – 1.02 milioni e 6.8%Asterix alle Olimpiadi – Italia 1 – 913 mila e 6.3%Una Vita – Rete 4 – 869 mila e 4.7%Ogni cosa è ...

Cavalli - approvato il rilancio del marchio per Oltre 100 milioni : Un progetto di rilancio del marchio e di rimborso dei creditori complessivamente superiore ai 100 milioni di euro. È questo il piano per la Roberto Cavalli del gruppo di...

Approvato bilancio d'esercizio Gse - al Mef Oltre 3 milioni di dividendo : L'assemblea degli azionisti del GSE ha Approvato, in prima convocazione, il bilancio d'esercizio 2018 con un utile netto di 8,9 milioni.

Superenalotto - jackpot da record : domani in palio Oltre 178 milioni : È il montepremi più alto di sempre in Italia. La sestina vincente non viene indovinata dal 23 giugno dell'anno scorso. Soltanto 1 su 622 milioni le probabilità di vincere giocando la schedina

SuperEnalotto - sabato c’è un jackpot da record : in palio Oltre 178 milioni di euro - è il premio più alto al mondo : È un jackpot da record quello in palio nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 29 giugno: 178,1 milioni di euro, il premio di lotteria più alto al mondo. Il 6 non esce infatti dal 23 giugno dell’anno scorso e il montepremi ha superato così anche il record storico del gioco, quando il 30 ottobre 2010 furono vinti oltre 177,7 milioni di euro ma con un sistema Bacheca suddiviso in 70 cedole. Sale così l’attesa per ...

Inter - tre anni di Suning : Oltre 550 milioni investiti : Da Thohir e Mancini a Steven Zhang e Conte: i primi tre anni di Suning alla guida dell’Inter hanno portato notevoli cambiamenti per il club nerazzurro, in campo e in società. Il 28 giugno 2016 infatti il gruppo cinese guidato da Zhang Jindong ha acquistato ufficialmente la maggioranza del club nerazzurro, con l’affare chiuso nelle […] L'articolo Inter, tre anni di Suning: oltre 550 milioni investiti è stato realizzato da Calcio ...

Huawei festeggia il successo dei P30 : in meno di tre mesi venduti Oltre 10 milioni di esemplari : Huawei rignrazia pubblicamente i propri fan, annunciando di aver superato la quota di 10 milioni di smartphone della serie Huawei P30, in meno di tre mesi dal lancio. L'articolo Huawei festeggia il successo dei P30: in meno di tre mesi venduti oltre 10 milioni di esemplari proviene da TuttoAndroid.

Oltre 4 - 5 milioni di spettatori per l’Italia femminile in tv : Ancora ottimi risultati in termini di ascolti per l’Italia femminile durante i Mondiali in Francia: il successo contro la Cina è valso l’accesso ai quarti e il record per quanto riguarda lo share. Nel dettaglio, la sfida in onda alle 18.00 su Rai 1 ha conquistato 3,963 milioni di spettatori ed il 30,8% di share su […] L'articolo Oltre 4,5 milioni di spettatori per l’Italia femminile in tv è stato realizzato da Calcio e ...

Mondiali calcio femminile - boom di ascolti per l’Italia! 4 milioni di spettatori e Oltre il 30% di share per la vittoria sulla Cina : boom di ascolti per la Nazionale Italiana ai Mondiali 2019 di calcio femminile, le azzurre continuano a emozionare il grande pubblico e ormai hanno fatto innamorare un Paese intero che ora sta sognando a occhi aperti con le ragazze di Milena Bertolini. Ieri l’Italia ha sconfitto la Cina per 2-0 qualificandosi ai quarti di finale della rassegna iridata, l’incontro è stato trasmesso in diretta tv su Rai Uno e ha ottenuto un ascolto ...

Salvini "re Mida" : il suo nuovo partito incassa Oltre due milioni di euro di donazioni : Come spiega l'agenzia AdnKronos che ha potuto visionare il documento, nelle casse della Lega si registra un notevole passo...

Onu - “entro il 2030 Oltre 120 milioni di poveri in più : solo i ricchi sfuggiranno alla fame” : Il rischio è quello di un “apartheid climatico”, in cui i ricchi hanno i mezzi per sfuggire alla fame “mentre il resto del mondo è lasciato a soffrire”, tanto che il climate change “potrebbe condurre oltre 120 milioni di persone in più in povertà entro il 2030”. E dove le misure adottate dagli organismi delle Nazioni Unite come “palesemente inadeguate” e non salveranno la Terra dal “disastro ...

Euro 2020 - Oltre 4 - 5 milioni di richieste per i biglietti : La risposta dei tifosi alla vendita dei biglietti per UEFA Euro 2020 – iniziata il 12 giugno (alle 14.00) – è stata enorme, con oltre 4,5 milioni di tagliandi richiesti da 190 paesi solo nella prima settimana. Finora, le maggiori richieste per quello che si preannuncia un torneo unico nel suo genere, sono arrivate da Inghilterra, […] L'articolo Euro 2020, oltre 4,5 milioni di richieste per i biglietti è stato realizzato da ...