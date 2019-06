Nozze bis per Sophie Turner e Joe Jonas | le prime foto del matrimonio con Maisie Williams

Filippo Bisciglia : Per ora niente Nozze con Pamela - ma a un bambino ci stiamo pensando : Il conduttore di Temptation Island svela i progetti futuri ai quali sta pensando insieme alla sua compagna, Pamela Camassa. Una storia che va avanti da 11 anni, di cui lui non cambierebbe una virgola, sia nei pregi che nei difetti, e per la quale i due non avvertono urgenza del cosiddetto grande passo. E ogni anno, in corrispondenza dell'attenzione che torna sul programma televisivo, la domanda è sempre la stessa: Filippo Bisciglia e Pamela ...

Baci - vasche e sonnellini : verso le Nozze bis di Joe Jonas e Sophie Turner

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : Nozze bis a Ibiza il 20 settembre (RUMORS) : Si fanno sempre più insistenti le voci secondo le quali Belen Rodriguez e Stefano De Martino presto rinnoveranno i voti nuziali. Durante la puntata odierna di Mattino 5, infatti, Federica Panicucci ha svelato quella che sarebbe la data scelta dalla coppia per promettersi amore eterno per la seconda volta. La showgirl e il ballerino, dunque, dovrebbero dirsi "sì" il 20 settembre prossimo a Ibiza davanti ad amici e parenti: la cerimonia che ...

Adesso può portarla sull'altare! Nozze bis per Amadeus e Giovanna Civitillo? : Amadeus e Giovanna Civitillo potrebbero sposarsi di nuovo visto che lui ha ottenuto l'annullamento delle prime Nozze. L'amore tra Amadeus e Giovanna Civitillo dura ormai da 16 anni e Adesso potrebbe ottenere il sigillo del un matrimonio in chiesa. Quella composta dal conduttore e dalla showgirl è una delle coppie meno mondane dello spettacolo, a dispetto del loro ruolo di personaggi pubblici, i due hanno scelto di stare su Instagram con un ...

