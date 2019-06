Novità Fortnite tra tributi ufficiali e non | da John Wick 3 a Pokèmon Rosso

Ecco tutte le Novità del nuovo aggiornamento di Fortnite : Epic Games ha pubblicato la lista completa delle novità disponibili con la nuova patch per il popolare Fortnite, di seguito vi elenchiamo solo le novità più interessanti ma se volete saperne di più vi rimandiamo al sito della compagnia, in cui troverete il patch note completo: Revolver Bilanciamento Leggi altro...

Cecchini in libertà con update 9.30 di Fortnite : tutte le Novità tra Battaglia Reale e Salva il Mondo : Il grande giorno dell'update 9.30 di Fortnite è finalmente arrivato! Nella mattinata di oggi, 18 giugno, i ragazzi di Epic Games hanno infatti rilasciato un nuovo aggiornamento per il loro celebre shooter costruttivo da giocare (anche) online, che sia su PC, console di ultima generazione (PS4, Xbox One e Nintendo Switch) o addirittura su dispositivi mobile iOS e Android. Un aggiornamento che, come intuibile, introduce diversi nuovi elementi ...

Fortnite 9.30 : Le Novità per Battaglia Reale - Modalità Creativa e Salva il Mondo : A partire da oggi è disponibile il nuovo aggiornamento 9.30 per Fortnite, il quale introduce alcune novità interessanti per Battaglia Reale, Modalità Creativa e Salva il Mondo. Scopriamole insieme. Fortnite: Le novità dell’aggiornamento 9.30 A seguire le poche ma interessanti novità: Introduzione della rotazione Sfida tra cecchini a coppie o squadre Introduzione della nuova bevanda ...

Fortnite : Le Novità dell’aggiornamento 9.20 : Come ogni settimana, Fortnite è entrato in manutenzione per accogliere l’aggiornamento 9.20, il quale sarà disponibile a breve. Scopriamo insieme le novità e migliorie introdotte. Fortnite: Le novità dell’aggiornamento 9.20 A seguire le novità introdotte: Nuovo oggetto da lancio “Inversione Tempesta”, il quale esplode all’impatto e crea una zona vuota dalla forma ...

Fortnite : Tutte le Novità e migliorie dell’Aggiornamento 9.10 : Come ogni settimana, Epic Games ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per Fortnite su Tutte le piattaforme, il quale porta il gioco alla versione 9.10, a seguire tutti i dettagli. Fortnite: Tutte le novità e migliorie della patch 9.10 A seguire le novità introdotte per le varie modalità di gioco: Nuova mitraglietta a raffica, devastante negli scontri ravvicinati Rotazione Modalità a Tempo: Coppie Oro Massiccio, ...

Fortnite : Tutte le Novità e migliorie dell’aggiornamento 9.10 : Come ogni settimana è disponibile un nuovo aggiornamento per Fortnite, il quale porta il gioco alla versione 9.10. Quali sono le novità e migliori per Battaglia Reale, Salva il Mondo e Creativa? Scopriamolo insieme. Fortnite: Le novità e migliori dell’aggiornamento 9.10 Aggiunta una nuova simulazione WarGames chiamata Rocce spaziali, dove i giocatori devono costruirsi un riparo per salvarsi dalle meteore Risolti ...

Fortnite si aggiorna con la patch 9.01 : Novità e Migliorie per Battaglia Reale - Salva il Mondo e Modalità Creativa : Come ogni settimana, Epic Games ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per Fortnite, il quale porta il gioco alla versione 9.01. Scopriamo insieme le novità e Migliorie per le 3 modalità di gioco. Fortnite: Tutte le novità e Migliorie dell’aggiornamento 9.01 Tra le novità e Migliorie apportate troviamo: Nuova simulazione WarGames “Baccelli di Nebbia” dove bisogna trovare i baccelli prima ...

Fortnite Stagione 9 : le Novità dell’aggiornamento : (Foto: Fortnite) Fortnite Stagione 9 è ufficiale e porta con sé diverse novità in varie funzionalità e dettagli. Il nuovo update è stato rilasciato da Epic Games andando parzialmente a confermare alcune voci di corridoio che erano sopraggiunte e che hanno trovato infine riscontro nelle varie modalità Battaglia Reale, Salva il Mondo e Creativa. Una delle maggiori e più attese novità è quella dell’eruzione vulcanica che va a sconvolgere ...

