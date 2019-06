Niger | i ‘naufraghi’ non vogliono ridursi a rottami E parlano sottovoce di rivoluzione

ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2019) Serge Latouche li aveva definiti i “naufraghi dello sviluppo” e non aveva torto. Si riferiva a quella porzione di mondo lasciata al margine e poi abbandonata per cercare di sopravvivere al naufragio della nave di sabbia. Il veliero in questione come metafora del progresso e dello sviluppo ad una dimensione: quella dell’Occidente al crepuscolo della civiltà di cui va fiero. I naufraghi sono gli invisibili delle campagne che attendono la pioggia, abbandonati alle mani di un distratto calendario del tempo e delle stagioni. Sono i ciechi che i bambini portano in giro nelle città sfidando l’ordinanza municipale che ne ha vietato la pubblicità. Si sommano a coloro che, per rendere bella e accogliente la città ai capi di stato che la visiteranno tra breve, sono stati sfrattati da case e attività di commercio informale. Sono i cancellati dalle politiche economiche che, al massimo, ...

