Nicolò Melli vicinissimo alla NBA  Firmerà con i New Orleans Pelicans

(Di domenica 30 giugno 2019) Nicolò Melli, 28 anni giocatore di punta della nazionale azzurra di basket e del Fenerbahçe, è in procinto di trasferirsi in NBA per giocare con la maglia dei New Orleans Pelicans. La notizia è stata anticipata su Twitter da Adrian Wojnarowski, giornalista di ESPN e uno dei maggiori esperti del campionato cestistico americano, non nuovo a scoop del genere. Il nome di Melli, 28 anni, in passato era già stato avvicinato a diverse franchigie NBA. Stavolta, però, l'accordo sembra essere arrivato ai dettagli. Per l'ala azzurra è pronto un contratto biennale e un posto in squadra accanto a Zion Williamson, il prossimo fenomeno della lega scelto con il numero uno lo scorso giugno al draft 2019. Il giocatore emiliano raggiunge così in NBA gli altri due italiani compagni di nazionale: Marco Belinelli, che gioca per i San Antonio Spurs, e Danilo Gallinari, ala-forte dei Los Angeles ...

