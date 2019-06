Nicolas Higuain | “Rispetterá il contratto | in Italia non ci sará altra squadra

forzazzurri

(Di domenica 30 giugno 2019) Tra le situazioni da definire in casa Juventus c'è da sistemare Gonzalo. L'attaccante argentino avrebbe ancora un anno di prestito al Chelsea ma tornerà in anticipo in bianconero, per rimanerci: niente Roma o Inter, come si poteva pensare, almeno da quanto riporta il fratello e agente. Dopo l'arrivo di Sarri alla Juve, il procuratore del Pipita è stato chiaro e ancora una volta ha voluto ribadire tramite Twitter la propria idea: "ingiocherà solo nella Juventus. Gonzalo ha due anni die saranno rispettati. Buona domenica a tutti".

