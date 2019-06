Napoli Teatro Festival | nel chiostro non passa l’aria Come si fa | con questo caldo?

Napoli Teatro Festival - agli incontri nel chiostro non passava un filo d’aria. Come si fa - con questo caldo? : Che facesse caldo, tanto caldo, si sapeva, il termometro segnava 36 gradi all’ombra. Immaginate adesso un giovane anziano di 96 anni, Aldo Masullo, uno dei più grandi filosofi contemporanei, a parlare nel chiostro di Santa Caterina al Formiello, con il tetto “sigillato” da una struttura plastificata, gremito di gente. Effetto serra, non passava un filo d’aria. Ospiti il poeta Rino Mele, docente di Storia del Teatro, 82 anni, e il regista tanto ...

Napoli piange Pina Cipriani : con il marito Franco Nico fondò il Teatro Sancarluccio : Napoli piange la scomparsa di Pina Cipriani, la vedova di Franco Nico che insieme al marito, nel 1972, fondò il Teatro Sancarluccio, lo storico Teatro di Chiaia che ospitò attori...

Al via la sezione MUSICA del Napoli Teatro Festival Italia – fino al 14 luglio : Oltre al Teatro, la danza, gli incontri letterari e le mostre, anche la MUSICA occupa gli spazi e i luoghi di Napoli e della Campania con dodici appuntamenti assolutamente da non perdere. La sezione di suoni e MUSICA è promossa nell’ambito della XII edizione del NTFI, diretto da Ruggero Cappuccio. Si parte oggi con le note del Maestro Roberto De Simone, autore delle orchestrazioni di tre concerti in scena a Casamarciano, a Napoli ...

Accademia di Napoli e Teatro San Carlo assieme per la presentazione di Unhabitus 2 : Nella moderna cultura del consumismo e dell'usa-e-getta anche la moda cerca di dire la sua attraverso l'uso di materiali biodegradabili, poco inquinanti o attraverso il riuso creativo di quello che non è più possibile utilizzare. L'Accademia di Belle Arti di Napoli assieme al Teatro San Carlo porta avanti quest'anno, per la seconda volta consecutiva, il progetto Unhabitus volto a una eco couture attraverso il riutilizzo delle stoffe di scena. La ...

È partita la dodicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia : Il Napoli Teatro Festival Italia, alla sua dodicesima edizione, come ogni anno per oltre un mese, dall’8 giugno e fino al 14 luglio, si snoda in modo vorticoso, frenetico ed entusiasmante nella città e nella regione, con la ricca programmazione di spettacoli di prosa e di danza, mostre, incontri letterari. Attraversa 40 luoghi, tra Napoli e altre città della Campania (Salerno, Benevento, Caserta, Carditello, Baia, Amalfi, Pietrelcina ...

Napoli - si alza il sipario su Teatro Festival. Ecco tutti gli appuntamenti imperdibili : Duecento eventi, 37 giorni di programmazione spalmati su 40 location, teatri, chiostri, abbazie, palazzi antichi e chiese barocche, tra Napoli e la Campania. Spettacoli, reading, installazioni, recital, mostre. Un cartellone, quello del Napoli Teatro Festival in scena dal 8 giugno al 14 luglio, da far impallidire il Festival di Spoleto e, forse, quello di Avignone. Biglietti a prezzo popolare (due per otto euro) per avvicinare tutti al grande ...

SportOpera : al Napoli Teatro festival una sezione dedicata allo sport : Una delle sezioni del Napoli Teatro festival di Ruggiero Cappuccio sarà dedicata allo sport. Lo racconta il Corriere dello sport. Si chiama sportOpera ed è a cura del regista Claudio Di Palma. Attraverso il Teatro analizzerà le cause, condizioni e conseguenze dell’errore sportivo, come spiega il regista: “Qualsiasi trasgressione può diventare una risorsa. Ogni atleta, in questo modo, può distinguersi, diventando unico nella propria disciplina. ...

Al Teatro San Carlo di Napoli hanno ucciso l’acustica. Maestro Muti - faccia qualcosa! : La cecità morale, per dirla con Zygmunt Bauman, è pericolosa quanto la responsabilità civile. Alla quale misi consenta di aggiungere la “sordità” di timpano e di coscienza di chi ha eseguito i lavori di ristrutturazione. Che partirono sotto lo strombazzamento mediatico di Salvo Nastasi che – come ha scritto Paolo Isotta, integerrimo critico musicale – nominò se stesso Commissario dal Teatro San Carlo dal 2007 al 2011. Qualche giorno ...