Multa da 16mila euro E lei rischia fino a 15 anni

(Di domenica 30 giugno 2019) Luca Fazzo Accusata di "rifiuto di obbedienza a nave da guerra" e introduzione illegale di clandestini La controffensiva giudiziaria dello staff legale della Sea Watch è già iniziata: e punta oltre che sulle giustificazioni umanitarie del comportamento di Carola Rackete anche a smontare quello che è in questo momento l'elemento più insidioso delle accuse mosse alla comandante tedesca, ovvero la qualificazione come nave da guerra nazionale della motovedetta V808 della Guardia di finanza colpita da Sea Watch all'entrata del porto di Lampedusa. È questa qualificazione a fare scattare nei confronti della Rackete l'accusa più pesante che grava in questo momento contro di lei, ovvero la violazione dell'articolo 1100 del codice della navigazione. Il comandante della nave che commette atti di violenza o resistenza contro una nave da guerra nazionale, stabilisce il codice del 1942, è ...

