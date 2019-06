MotoGp – Vinales trionfa ad Assen | ma Marquez è sempre più leader | la nuova classifica

MotoGp - Vinales trionfa ad Assen : Marquez secondo domina il Mondiale - Quartararo sul podio davanti a Dovizioso : Fuori Valentino Rossi, ma la Yamaha fa festa ad Assen: lo spagnolo Maverick Vinales vince il Gp d'Olanda di MotoGp davanti al dominatore del Mondiale e campione in carica Marc Marquez su Honda. Terzo il francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo, mentre ai piedi del podio resta l'italiano Andre

Ordine d’arrivo MotoGp - GP Olanda 2019 : risultato e classifica gara. Vinales in trionfo - Dovizioso 4° - Valentino Rossi cade : Maverick Vinales ha vinto il GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena ad Assen. Il centauro della Yamaha ha avuto la meglio su Marc Marquez al termine di un bel duello e ha conquistato il primo successo stagionale ma può festeggiare anche lo spagnolo della Honda che allunga ulteriormente in classifica generale visto che Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare del quarto posto alle spalle di Fabio Quartararo e ...

MotoGp – Terminato il warm up ad Assen : Viñales conferma la superiorità Yamaha - Rossi sempre in difficoltà [TEMPI] : Il pilota della Yamaha conferma il suo feeling con la pista olandese, precedendo nel warm up Dovizioso e Quartararo Maverick Viñales chiude davanti a tutti il warm up del Gp d’Olanda, il pilota della Yamaha ferma il crono sull’1:33.677 precedendo di oltre tre decimi la Ducati di Andrea Dovizioso. Lo spagnolo conferma il feeling con il tracciato di Assen, preparandosi al meglio in vista della gara di questo pomeriggio. Buona la ...

MotoGp - Valentino Rossi terrorizzato da Quartararo e Viñales : “mi ha fatto paura vedere che…” : Il pilota della Yamaha ha commentato con molta amarezza le qualifiche del Gp d’Olanda, soffermandosi sull’importante gap accumulato nei confronti Viñales Difficile per Valentino Rossi commentare le qualifiche del Gp d’Olanda, dominate dalle… Yamaha. Il fatto di non essere là davanti insieme a Viñales e Quartararo è qualcosa che sorprende il Dottore, incapace di darsi una risposta interrogandosi sul gap che lo divide ...

Maverick Viñales MotoGp - GP Olanda 2019 : “Peccato per la pole - ma sono contento : possiamo ancora migliorare” : Ottima giornata in casa Yamaha ufficiale dal lato di Maverick Viñales, protagonista assoluto delle qualifiche con un secondo posto molto positivo alle spalle di un Fabio Quartararo in stato di grazia. L’iberico ha messo in evidenza un ottimo feeling con la pista di Assen fin dalle prime prove del venerdì ed è uno dei favoriti principali per il successo finale nel Gran Premio d’Olanda 2019, ottava prova stagionale del Mondiale ...