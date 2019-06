MotoGp – Valentino Rossi sincero dopo la caduta ad Assen | “ecco cosa è successo | ho fatto

sportfair

(Di domenica 30 giugno 2019)ko anche ad: le parole del Dottore della Yamahalaal Gp d’Olanda Periodo nero per: non succedeva dal 2011 che il Dottore accumulava tre pesanti zero consecutivi.laal Mugello e quella al Montmelò, il nove volte campione del mondo è finito rovinosamente sulla ghaia anche oggi adun weekend complicatoera riuscito a trovare l’assetto giusto per la sua moto per disputare una discreta gara oggi in Olanda, ma un errore lo ha mandato o, coinvolgendo nellaanche Nakagami. Alessandro La Rocca /LaPresse “Grande peccato, perchè stamattina abbiamo modificato un po’ di cose e in gara stavo andando abbastanza bene, cercavo di recuperare sono arrivato dietro Nakagami ho provato a passarlo alla curva 8 ero un po’ fuori traiettoria e quando sono entrato mi si è chiuso ...

