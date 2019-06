MotoGp – Valentino Rossi non perde l’ottimismo ed il senso dell’umore | “se il problema

sportfair

(Di domenica 30 giugno 2019)sincero dopo il Gp d’Olanda: l’analisi del Dottore a seguito del terzo ‘zero’ consecutivo in campionatoriesce sempre a trovare il lato positivo anche nei momenti bui. Dopo la caduta di oggi ad Assen il Dottore ha affermato di essere ottimista e fiducioso in vista della gara della pma settimana in Germania, perchè questa mattina col suo team è riuscito a mettere a punto una moto competitiva, con la quale si è sentito bene in pista prima della deludente caduta. AFP/LaPresse Tre zeri consecutivi per il nove volte campione del mondo: “sono tre incidenti di fila, è un grosso peccato perché sono arrivati a Mugello, Barcellona ed Assen, che sono tra le mie piste preferite. E’ un peccato per il campionato, ma l’importante è trovare delle soluzioni per essere più veloci in pista“, ha affermato...

