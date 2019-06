MotoGp | Valentino Rossi leggermente fiducioso dopo il warm-up | “abbiamo provato alcune

LIVE MotoGp - GP Olanda 2019 in DIRETTA : warm-up in tempo reale - Valentino Rossi - serve un’invenzione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Griglia di partenza – Cronaca qualifiche – Analisi qualifiche – Programma della giornata Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP d’Olanda 2019, ottava prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Assen si andranno a definire gli ultimi assetti in vista della corsa domenicale. Si preannuncia un turno importante per aiutare i team e i piloti a ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGp - GP Olanda 2019 : “Ho problemi di feeling con la Yamaha” : Sabato difficilissimo per Valentino Rossi che è stato eliminato nel Q1 delle qualifiche del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore non è riuscito ad accedere direttamente al Q2 perché il giro veloce nelle FP3 gli è stato tolto per un fuoripista millimetrico in uscita dall’ultima curva, poi non è riuscito a esprimersi al meglio in Q1 e non ha passato il taglio: domani scatterà dalla 14esima piazzola, il centauro di ...

MotoGp - Valentino Rossi terrorizzato da Quartararo e Viñales : “mi ha fatto paura vedere che…” : Il pilota della Yamaha ha commentato con molta amarezza le qualifiche del Gp d’Olanda, soffermandosi sull’importante gap accumulato nei confronti Viñales Difficile per Valentino Rossi commentare le qualifiche del Gp d’Olanda, dominate dalle… Yamaha. Il fatto di non essere là davanti insieme a Viñales e Quartararo è qualcosa che sorprende il Dottore, incapace di darsi una risposta interrogandosi sul gap che lo divide ...

VIDEO GP Olanda MotoGp - highlights e sintesi qualifiche : Quartararo in pole position - Valentino Rossi 14° - Dovizioso fatica : Le immagini più belle e la sintesi delle qualifiche del GP d’Olanda di Assen della MotoGP. La pole position a sorpresa è andata al transalpino Fabio Quartararo, bravo a precedere lo spagnolo Maverick Vinales, sorprendente secondo. Fuori dalla Q2 invece Valentino Rossi, domani chiamato alla rimonta dalla piazzola numero 14. GLI highlights DELLE qualifiche DELLA MotoGP roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ...

MotoGp – Vinales secondo in qualifica ad Assen - Maverick difende Valentino Rossi : “non sono nella sua testa - ma…” : La soddisfazione per il secondo posto in qualifica e le difficoltà di guidare una Yamaha: le parole di Vinales dopo il sabato in pista ad Assen Vinales ritrova il sorriso ad Assen: dopo due splendide giornate di prove libere, lo spagnolo della Yamaha ha ottenuto oggi un ottimo secondo posto nelle qualifiche del Gp d’Olanda, alle spalle solo di Fabio Quartararo. “sono molto contento del lap time, era molto difficile andare molto ...

MotoGp – Quartararo in pole ad Assen - Valentino Rossi parte da lontano : la griglia di partenza del Gp d’Olanda : El Diablo in pole position: Quartararo davanti a Vinales e Rins, la griglia di partenza del Gp d’Olanda E’ Fabio Quartararo il più veloce nelle qualifiche del Gp d’Olanda: il francese della Petronas ha segnato il miglior tempo oggi pomeriggio ad Assen, lasciandosi alle spalle Vinales e Rins. Splendida pole position per El Diablo, seguito dallo spagnolo della Yamaha. Fuori dalla prima fila per la prima volta nel 2019 Marc ...

MotoGp – Ancora un sabato disastroso per Valentino Rossi : il Dottore si ferma in Q1 ad Assen - costretto ad una gara in rimonta : Valentino Rossi Ancora una volta fuori dalla Q2: il Dottore partirà dal 14° posto in griglia domani al Gp d’Olanda Ancora un sabato preoccupante per la Yamaha: Valentino Rossi è stato penalizzato questa mattina nelle Fp3 dopo aver segnato il quinto tempo e si è visto cancellare il suo miglior tempo, scivolando così fuori dalla top ten e vedendosi dunque costretto a passare Ancora una volta dalla Q1. Un pomeriggio Ancora una volta ...

MotoGp – Terminate le FP4 ad Assen : doppietta Yamaha in testa - Valentino Rossi lontano [TEMPI] : Quartararo davanti a tutti nelle Fp4 del Gp d’Olanda: doppietta Yamaha ad Assen Si è appena conclusa la quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp d’Olanda: sul circuito di Assen Quartararo si è confermato velocissimo, è suo infatti il tempo migliore delle FP4. Il francese della Petronas si trova in testa col crono di 1.32.952, col quale si è lasciato alle spalle Vinales e Rins. Quarto tempo invece per Marquez, seguito da ...

MotoGp – Valentino Rossi penalizzato nelle Fp3 ad Assen - Meregalli sincero : “non sono decisioni appellabili” : Meregalli, la sanzione di Valentino Rossi nelle Fp3 ed i buoni risultati di Maverick Vinales: le parole del team director Yamaha ad Assen E’ andata in scena questa mattina la terza sessione di prove libere del Gp d’Olanda: i piloti della MotoGp hanno lavorato sodo in pista ad Assen. Quartararo ha piazzato la sua Yamaha in testa alla classifica dei tempi, lasciandosi alle spalle Petrucci e Vinales. Brutta tegola per Valentino ...

MotoGp – Concluse le FP3 di Assen - Quartararo fa paura : cancellato il tempo di Valentino Rossi che resta fuori dal Q2 [TEMPI] : Quartararo davanti a tutti nelle FP3 di Assen: il giovane rookie precede Petrucci e Vinales. Valentino Rossi chiude quinto ma il suo tempo viene cancellato e finisce 14° Ancora Fabio Quartararo protagonista nelle prove libere di Assen. Il giovane rookie francese bissa il primo posto ottenuto nelle FP1, piazzandosi nuovamente davanti a tutti nelle FP3 sul circuito olandese. ‘El Diablo’ chiude co un tempo di 1:32.471, strappando ...

LIVE MotoGp - GP Olanda 2019 in DIRETTA : prove libere 3 - Valentino Rossi difende la top10 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Olanda (29 giugno) – La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 – La presentazione del GP Olanda Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP Olanda, ottavo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Assen si andranno a definire gli assetti in vista delle qualifiche odierne, oltre che per la gara programmata domani. Nella ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Olanda 2019 : “Siamo nei dieci ma non sono contento - sono lento : passo non fantastico” : Valentino Rossi ha concluso le prove libere del GP d’Olanda 2019 al nono posto, un risultato sostanzialmente positivo per il Dottore considerando che spesso va in difficoltà nella giornata del venerdì. L’alfiere della Yamaha ha pagato dazio nei confronti dei compagni di marca Maverick Vinales e Fabio Quartararo, ora dovrà continuare a lavorare per puntare a un risultato importante nella gara di domenica: Assen è una delle sue piste ...

MotoGp - Valentino Rossi sferza la Yamaha dopo le FP2 di Assen : “ecco cosa mi ha dato fastidio oggi” : Il pilota della Yamaha ha chiuso tra i primi dieci la prima giornata di libere, ma non è apparso comunque soddisfatto del feeling con la sua Yamaha Nono tempo per Valentino Rossi nella seconda sessione di prove libere del Gp di Assen, il pilota della Yamaha si è migliorato rispetto al mattino, dove aveva dovuto fare i conti con un problema ad un sensore. AFP/LaPresse Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il Dottore ha espresso il proprio ...

MotoGp - Risultato FP2 GP Olanda 2019 : un Viñales strepitoso precede Quartararo e le Ducati. In difficoltà Valentino Rossi : La seconda sessione di prove libere della MotoGP è iniziata con la notizia dell’incapacità di Jorge Lorenzo di correre il GP d’Olanda 2019 per via della caduta della mattina, dove ha riportato la frattura della sesta vertebra, un infortunio abbastanza grave che richiederà per el Porfuera tempi di recupero medio-lunghi nonostante le sue condizioni siano al momento stabili. Maverick Viñales ha dominato i rivali portando a casa un ...