MotoGP Olanda 2019 | Gara - Diretta Sky Sport e Tv8

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Olanda 2019 : “Ho problemi di feeling con la Yamaha” : Sabato difficilissimo per Valentino Rossi che è stato eliminato nel Q1 delle qualifiche del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore non è riuscito ad accedere direttamente al Q2 perché il giro veloce nelle FP3 gli è stato tolto per un fuoripista millimetrico in uscita dall’ultima curva, poi non è riuscito a esprimersi al meglio in Q1 e non ha passato il taglio: domani scatterà dalla 14esima piazzola, il centauro di ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Olanda 2019 : “Il caldo ci ha messo in difficoltà. In FP3 mi sentivo a mio agio” : Danilo Petrucci non è riuscito a fare la differenza nelle qualifiche del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati si è dovuto accontentare di una deludente settima posizione e al termine della sessione ha argomentato il risultato: “Ho cercato di spingere al massimo in qualifica, prendendo anche dei bei rischi, ma le alte temperature ci hanno messo un po’ in difficoltà, diminuendo sia il grip che la ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Olanda 2019 : “Vicino ai primi - va bene così” : Marc Marquez si è dovuto accontentare del quarto posto sulla grigllia di partenza del GP d’Olanda 2019, lo spagnolo non è riuscito a esprimersi al meglio in qualifica e ha mancato la prima fila per la prima volta in stagione. L’alfiere della Honda si ritiene comunque soddisfatto del risultato e dà l’appuntamento a domani visto che potrà sfoggiare un buon passo gara come ha dichiarato al termine delle qualifiche. Di seguito il ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : grande spettacolo Quartararo-Viñales - Marquez e le Ducati rincorrono : Si sono chiuse da poche ora le emozionantissime qualifiche del GP d’Olanda della MotoGP, con Fabio Quartararo che è riuscito a vincere la serrata battaglia con Maverick Viñales e a conquistare la seconda pole position di fila con lo strepitoso tempo di 1:32.017 che vale anche come nuovo record della pista di Assen. I due piloti della Yamaha erano i più attesi dopo essersi scambiati la prima posizione in tutte le sessioni di prove libere e ...

MotoGP - Petrucci mastica amaro in Olanda : “mi son preso dei bei rischi - ma le alte temperature mi hanno condizionato” : Il pilota ternano non è apparso particolarmente felice del risultato ottenuto in qualifica in Olanda, considerando il settimo posto in griglia Non proprio una qualifica da ricordare per Danilo Petrucci in Olanda, il pilota ternando ha siglato il miglior crono personale di 1:33.282 ed aprirà la terza fila sulla griglia di partenza del Gran Premio di domani. AFP/LaPresse Un settimo posto che non può soddisfare più di tanto il rider della ...

Marc Marquez MotoGP - GP Olanda 2019 : “Non sono in prima fila - fatico sul giro secco ma sul passo gara…” : Marc Marquez si è dovuto accontentare della quarta posizione sulla griglia di partenza del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il leader della classifica generale scatterà dalla seconda fila per la prima volta in stagione visto che fino a oggi era sempre stato in top 3 in qualifica, il pilota della Honda comunque non fa drammi e si dimostra come sempre ottimista ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto un buon lavoro, parto ...

Alex Rins MotoGP - GP Olanda 2019 : “Finalmente in prima fila! Domani avrò un ottimo passo gara” : Alex Rins è decisamente sorridente al termine delle qualifiche del Gran Premio di Olanda 2019 della MotoGP. Il pilota spagnolo, che è stato costretto a passare dalla Q1, dato che aveva fissato l’undicesimo tempo nel corso delle prove libere, ha dimostrato di essere assolutamente a suo agio sulla pista di Assen, con una Suzuki che risponde bene sulla Università della moto. Il pilota nativo di Barcellona ha chiuso al terzo posto il suo ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Olanda 2019 : “Pole position incredibile - sono entrato velocissimo alla curva 15” : Fabio Quartararo ha conquistato la pole position del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il francese è risultato imbattibile ad Assen dove ha realizzato un giro superlativo che gli ha permesso di guadagnare la partenza al palo per la terza volta in stagione: l’alfiere della Yamaha sembra davvero imbattibile sul giro secco, in qualifica riesce a tirare fuori il meglio di sé stesso e a beffare tutti gli avversari. Il ...

Maverick Viñales MotoGP - GP Olanda 2019 : “Peccato per la pole - ma sono contento : possiamo ancora migliorare” : Ottima giornata in casa Yamaha ufficiale dal lato di Maverick Viñales, protagonista assoluto delle qualifiche con un secondo posto molto positivo alle spalle di un Fabio Quartararo in stato di grazia. L’iberico ha messo in evidenza un ottimo feeling con la pista di Assen fin dalle prime prove del venerdì ed è uno dei favoriti principali per il successo finale nel Gran Premio d’Olanda 2019, ottava prova stagionale del Mondiale ...

MotoGP – Quartararo in pole ad Assen - Valentino Rossi parte da lontano : la griglia di partenza del Gp d’Olanda : El Diablo in pole position: Quartararo davanti a Vinales e Rins, la griglia di partenza del Gp d’Olanda E’ Fabio Quartararo il più veloce nelle qualifiche del Gp d’Olanda: il francese della Petronas ha segnato il miglior tempo oggi pomeriggio ad Assen, lasciandosi alle spalle Vinales e Rins. Splendida pole position per El Diablo, seguito dallo spagnolo della Yamaha. Fuori dalla prima fila per la prima volta nel 2019 Marc ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : domani la gara (domenica 30 giugno). Programma - orari e tv : domani, domenica 30 giugno, è in Programma ad Assen la gara del Gran Premio d’Olanda 2019, ottava prova stagionale del Motomondiale. Per quanto riguarda la classe regina c’è grande attesa per uno degli appuntamenti più spettacolari ed affascinanti dell’intero calendario, che negli ultimi anni ha sempre regalato delle corse al cardiopalma ricche di sorpassi e colpi di scena fino all’ultima curva. Marc Marquez proverà a ...