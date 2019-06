MotoGP oggi | GP Olanda 2019 | orario | tv | streaming | programma Sky e TV8

oasport

(Di domenica 30 giugno 2019)andrà in scena l’ottavo round del Motomondiale. Sul tracciato di Assen (), apprestiamo a vivere gare gare particolarmente intense. NellaFabio Quartararo e Maverick Vinales con le Yamaha sono pronti a recitare un ruolo da protagonisti, avendo dimostrato di andare particolarmente forte. Attenzione però a Marc Marquez che, lavorando tanto per la corsa nel weekend, ha diversi assi nella manica. In casa Italia, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci hanno trovato parecchie difficoltà e hanno chiuso la qualifica ben oltre il secondo di distacco. Lo stesso discorso fatto per il Cabroncito vale anche per le Desmosedici, con il passo che appare comunque buono in vista di domani, ma sarà necessario per entrambi i piloti effettuare una buona partenza per riuscire ad evitare di restare imbottigliati in mezzo al gruppo durante le prime fasi. Tante difficoltà poi Valentino Rossi, ...

ilClito_Ride : @RealeIrreale Macchè... un amico mi aveva passato l’account per la motoGP, ma era un dramma ogni gara!! Oggi stream… - n3m0_74 : RT @GrAnzianoRossi: Valentino oggi non ha fatto la Q2 perché gli hanno detto di non uscire nelle ore più calde e di bere molta acqua. #Moto… - RobiRobipit : RT @GrAnzianoRossi: Valentino oggi non ha fatto la Q2 perché gli hanno detto di non uscire nelle ore più calde e di bere molta acqua. #Moto… -