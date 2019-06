MotoGP | GP Olanda 2019 | orario d’inizio e come vederlo in tv

LIVE MotoGP - GP Olanda 2019 in DIRETTA : warm-up in tempo reale - Valentino Rossi - serve un’invenzione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Griglia di partenza – Cronaca qualifiche – Analisi qualifiche – Programma della giornata Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP d’Olanda 2019, ottava prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Assen si andranno a definire gli ultimi assetti in vista della corsa domenicale. Si preannuncia un turno importante per aiutare i team e i piloti a ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : Marquez sfida le Yamaha - Ducati tenta la rincorsa : Terza pole position della stagione, seconda di fila: è un Fabio Quartararo d’eccellenza quello che si appresta a partire dalla prima casella nell’odierno GP d’Olanda 2019 di MotoGP. Il rookie della Yamaha Petronas ha comandato il plotone dei piloti nelle qualifiche disputate ieri, ritoccando il record della pista (1’32.017), e si candida come assoluto protagonista per la corsa di oggi, andando a caccia della sua prima ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Olanda 2019 : “Ho problemi di feeling con la Yamaha” : Sabato difficilissimo per Valentino Rossi che è stato eliminato nel Q1 delle qualifiche del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore non è riuscito ad accedere direttamente al Q2 perché il giro veloce nelle FP3 gli è stato tolto per un fuoripista millimetrico in uscita dall’ultima curva, poi non è riuscito a esprimersi al meglio in Q1 e non ha passato il taglio: domani scatterà dalla 14esima piazzola, il centauro di ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Olanda 2019 : “Il caldo ci ha messo in difficoltà. In FP3 mi sentivo a mio agio” : Danilo Petrucci non è riuscito a fare la differenza nelle qualifiche del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati si è dovuto accontentare di una deludente settima posizione e al termine della sessione ha argomentato il risultato: “Ho cercato di spingere al massimo in qualifica, prendendo anche dei bei rischi, ma le alte temperature ci hanno messo un po’ in difficoltà, diminuendo sia il grip che la ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Olanda 2019 : “Vicino ai primi - va bene così” : Marc Marquez si è dovuto accontentare del quarto posto sulla grigllia di partenza del GP d’Olanda 2019, lo spagnolo non è riuscito a esprimersi al meglio in qualifica e ha mancato la prima fila per la prima volta in stagione. L’alfiere della Honda si ritiene comunque soddisfatto del risultato e dà l’appuntamento a domani visto che potrà sfoggiare un buon passo gara come ha dichiarato al termine delle qualifiche. Di seguito il ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : grande spettacolo Quartararo-Viñales - Marquez e le Ducati rincorrono : Si sono chiuse da poche ora le emozionantissime qualifiche del GP d’Olanda della MotoGP, con Fabio Quartararo che è riuscito a vincere la serrata battaglia con Maverick Viñales e a conquistare la seconda pole position di fila con lo strepitoso tempo di 1:32.017 che vale anche come nuovo record della pista di Assen. I due piloti della Yamaha erano i più attesi dopo essersi scambiati la prima posizione in tutte le sessioni di prove libere e ...

MotoGP - Petrucci mastica amaro in Olanda : “mi son preso dei bei rischi - ma le alte temperature mi hanno condizionato” : Il pilota ternano non è apparso particolarmente felice del risultato ottenuto in qualifica in Olanda, considerando il settimo posto in griglia Non proprio una qualifica da ricordare per Danilo Petrucci in Olanda, il pilota ternando ha siglato il miglior crono personale di 1:33.282 ed aprirà la terza fila sulla griglia di partenza del Gran Premio di domani. AFP/LaPresse Un settimo posto che non può soddisfare più di tanto il rider della ...

Marc Marquez MotoGP - GP Olanda 2019 : “Non sono in prima fila - fatico sul giro secco ma sul passo gara…” : Marc Marquez si è dovuto accontentare della quarta posizione sulla griglia di partenza del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il leader della classifica generale scatterà dalla seconda fila per la prima volta in stagione visto che fino a oggi era sempre stato in top 3 in qualifica, il pilota della Honda comunque non fa drammi e si dimostra come sempre ottimista ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto un buon lavoro, parto ...