Moto2 | Risultato Warm-up GP Olanda 2019 | Lorenzo Baldassarri chiude in vetta | ma ad Assen

oasport

(Di domenica 30 giugno 2019) È equilibrio totale ad! Il-up delladel Gran Premio diha emesso questo verdetto. Per cui, dalle ore 12.20 ci attendiamo una gara quanto mai vibrante nella classe mediana. Davanti a tutti nella sessione mattutina ha concluso il nostroche, dopo il 16esimo posto di ieri in qualifica, ha un disperato bisogno di rimettersi in carreggiata, ma i rivali non mancheranno, con i primi quattro racchiusi in meno di un decimo ed i primi dieci in poco più di tre.(Kalex Flexbox) ha chiuso al comando il-up con il tempo di 1:37.934, precedendo davvero di un soffio sia il suo compagno di scuderia Augusto Fernandez per 6 millesimi, sia il poleman di ieri, l‘australiano Remy Gardner (Kalex Onexox) di 7. Come se non bastasse, al quarto posto troviamo il leader della classifica generale, Alex Marquez (Kalex EG 0,0) ad appena 95 ...

OA_Sport : #Moto2, Risultato Warm-up #DutchGP 2019: Lorenzo #Baldassarri chiude in vetta, ma ad Assen è equilibrio totale - zazoomnews : Moto2 Risultato Qualifiche GP Olanda 2019: Gardner non fa sconti e conquista la pole davanti a Binder molto lontano… - LaGrace82 : Bravissimo @eneabastianini una buona terza fila per @ttcircuitassen #AssenGP #Moto2 buonissimo 9tempo a solo mezzo… -