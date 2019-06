Mondiale femminile | le azzurre tornano in Italia | è boom di ascolti

calcioweb.eu

Grande successo per il Mondiale femminile, nella giornata di ieri eliminazione per l'Italia nella gara contro l'Olanda. Le azzurre sono tornate a casa a testa altissima e con importanti ambizioni per il futuro, potrà contare su un gruppo compatto e con ancora margini di miglioramento. Altro dato positivo per le azzurre, il match trasmesso nel primo pomeriggio di ieri su Rai 1 e Sky Sport Mondiali, ha fatto registrare ottimi ascolti e un nuovo record di share: 6 milioni 109 mila i telespettatori incollati al televisore, con uno share del 44.35%. Su Rai 1 la partita è stata vista da 5 milioni 223 mila telespettatori (37.90% di share), con un picco nel secondo tempo di 5 milioni e 360 mila telespettatori (40.26% di share). Un grande successo per una competizione seguitissima.

