ilfogliettone

(Di domenica 30 giugno 2019) Voci non confermate suggeriscono che una delle mogli del sovrano di Dubai, che funge anche da vice presidente e primo ministro degli Emirati arabi, è fuggita dal Paese e sta cercando asilo in Europa. La principessa Haya bint Hussein, una delle sei mogli delloMohammed bin Rashid Al Maktoum, sarebbe scappata con il figlio di 7 anni e la figlia di 11, secondo il Daily Beast.La principessa Haya, 45 anni, figlia del defunto re Hussein di Giordania, sarebbe inizialmente fuggita in Germania, portando con sé quasi 40diper iniziare una nuova vita. La principessa, che è stata vista l'ultima volta in pubblico a maggio, ha chiesto asilo e la Germania ha approvato la sua domanda "in linea di principio", sempre secondo la medesima fonte.

ilfogliettone : Moglie sceicco fugge con 40 milioni di dollari - - giancarlocastel : La principessa Khaja bint al-Husseini, moglie del primo ministro di Dubai, lo sceicco Mohamed Ben Rashid al-Maktum… -