Mobilità sostenibile? Gli italiani «disertano» la Conferenza mondiale

“La Svizzera delle Idee” : Repower presenta il suo modello di Mobilità sostenibile : Repower, Gruppo svizzero attivo nel settore elettrico da oltre 100 anni, ha aperto ieri il ciclo di dialoghi “La Svizzera delle Idee” organizzato dall’Ambasciata di Svizzera in Italia, presentando la propria visione sulla mobilità sostenibile. “La Svizzera delle Idee” ha spiegato l’Ambasciatrice di Svizzera in Italia Rita Adam, “è un’iniziativa che si articola in una serie di incontri con l’obiettivo di sfatare miti e alimentare riflessioni sul ...

Mobilità sostenibile in Vaticano - 12 punti ricarica auto elettriche : Favorire la mobilita' sostenibile nello Stato della Città del Vaticano. E' questo l'obiettivo dell'accordo firmato da Enel X, la...

Mobilità sostenibile : Repower presenta la sua prima barca “full electric” : Repower, Gruppo internazionale attivo nel settore dell’energia e uno dei player di riferimento nel campo della Mobilità elettrica, sarà presente come sponsor ai Campionati Italiani Assoluti Coop, Senior, Junior, Pesi Leggeri e Pararowing della Canottieri di Varese, in programma sabato 8 e domenica 9 giugno sul campo mondiale della Schiranna e porterà Repower-E, la prima barca “full electric”, che potrà essere provata durante i giorni della ...

Mobilità sostenibile - Ceo di Michelin : è ora di agire : "La mobilita' con un minore impatto: questo è ciò a cui aspiriamo. Per questo siamo qui". Lo ha detto il Ceo di Michelin

Mobilità sostenibile : al via a Montreal il summit mondiale di Michelin : Da oggi al 6 giugno si tiene a Montreal Movin'On, il summit mondiale organizzato da Michelin che riunisce opinion leader, esperti da tutto il mondo

Ecofuturo Tv - ottava puntata con Licia Colò e Jacopo Fo. Fra energie rinnovabili - Mobilità sostenibile e salute : ottava e ultima puntata di Ecofuturo tv, una trasmissione che ci parla di ecologia come una straordinaria opportunità per la salute, l’ambiente, l’ occupazione, i diritti e la pace. In questo episodio Licia Colò ci parla di mobilità sostenibile; il professor Valerio Rossi Albertini ci presenta i vantaggi del freno magnetico; un servizio sul progetto Restart che in Sicilia punta al recupero delle persone svantaggiate attraverso il recupero delle ...

Mobilità sostenibile e rivoluzione digitale nel futuro delle città : Mobilita' urbana sostenibile e rivoluzione digitale per favorire il confronto e la condivisione di best practice sui temi dell'Agenda 2030

MUV – “Mobility Urban Values” è il progetto Horizon 2020 per la Mobilità sostenibile : Presentato il primo torneo al mondo fra città dedicato alla mobilità sostenibile ideato all’interno di “MUV – Mobility Urban Values”, progetto europeo di ricerca applicata a cura del laboratorio di design PUSH finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020. Per partecipare basta scaricare l’app “MUV” (per Android e iOS) che trasforma la mobilità in uno sport e iscriversi al torneo che inizierà ufficialmente il 3 giugno e ...

Clima - Raggi : “Con sindaco di Riad abbiamo parlato di Mobilità sostenibile” : “Ho avuto un colloquio a Tokyo con il sindaco di Riad Tariq Abdulaziz Alfaris. abbiamo parlato di future collaborazioni tra le due citta’ e abbiamo approfondito la discussione su mobilita’ sostenibile e sviluppo economico”. Cosi’ su twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi in Giappone per ‘l’Urban 20’, il summit per la lotta ai cambiamenti Climatici. L'articolo Clima, Raggi: “Con sindaco di ...

È tempo di vivere la Mobilità sostenibile con il Festival dell’eMobility : Sono molte le novità attese per la 3ª edizione di e_mob, la rassegna della mobilità elettrica che nel 2018 ha attratto oltre 21.000 visitatori a Palazzo Lombardia di Milano, sede della Regione anche quest’anno ospita manifestazione in programma dal 26 al 28 settembre 2019. L’appuntamento è stato ufficializzato con le delibere del Comune di Milano, della Regione Lombardia e della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, i tre enti ...