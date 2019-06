Ministro Costa | “Il presidente della provincia di Trento ha dato ordine di catturare

Parco1923 - il profumo dell'eccellenza ambientale italiana scelto dal Ministro dell'ambiente Costa : Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con la sua storia fatta di boschi millenari e alberi unici al mondo, è diventato ufficialmente un simbolo riconosciuto a livello internazionale dell’eccellenza ambientale italiana. Due anni fa le sue foreste vetuste, con i faggi più antichi d'Europa, sono state dichiarate Patrimonio Mondiale dell'Unesco per il loro incommensurabile valore biologico ed ecologico. E oggi quel prestigio viene confermato ...

Gian Marco Centinaio - il Ministro al forum di Leggo : «Dopo un anno do 6 - 5 al governo e 7 a Conte. Roma è in pessime condizioni. Il salario minimo costa troppo. Manovra correttiva? Mai le mani nelle tasche degli italiani» : Gian Marco Centinaio, ministro del turismo e delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Conte, è stato ospite della redazione di Leggo, dove, insieme ai giornalisti e al...

G20 su Clima e Ambiente - il Ministro Costa : “impegno globale contro inquinanti - vogliamo uscire dal Plasticocene” : “Nel documento finale del G20 c’e’ un impegno della comunita’ internazionale a lottare contro l’inquinamento da plastica nei mari“. Lo annuncia, in una nota, il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa alla fine dei lavori del G20 in Giappone. “E’ un buon risultato, – commenta – un importante primo passo che adesso dovra’ essere sostanziato da azioni concrete e da impegni ...

Ambiente - Ministro Costa : “La battaglia per le plastiche monouso è la battaglia di questa era” : “Sono certo che la battaglia per le plastiche monouso sia la battaglia di questa era. Dobbiamo fare presto e se non lavoriamo tutti insieme per unire le forze sugli stessi obiettivi, questa sarà ricordata come l’era geologica del ‘Plasticocene’“: lo ribadisce il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa sul Blog delle Stelle, riaffermando quanto dichiarato in occasione del G20 Ambiente che si è tenuto a Karuizawa in ...

Ambiente - Ministro Costa : “Usciamo dall’era geologica del plasticocene” : “Sono certo che la battaglia per le plastiche monouso sia la battaglia di questa era, un’era che rischiamo che sia ricordata nella storia come l’era geologica del “plasticocene“. È ormai improcastinabile definire una strategia planetaria comune con tempi certi affinché il pianeta esca definitivamente dall’età della plastica monouso“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente italiano Sergio Costa al G20 ...

Inchiesta Sesa - Benedetti e Cunial (Misto) presentano interrogazione al Ministro Costa : Le deputate del gruppo Misto Silvia Benedetti e Sara Cunial hanno presentato un'interrogazione al ministro dell'Ambiente Costa: "S.E.S.A. era già stata oggetto nella scorsa legislatura di un'ispezione da parte della Commissione parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti".Continua a leggere

Ambiente : il Ministro Costa in Cina per rendere la “nuova via della seta” più ecologica : “Sono arrivato da poche ore in Cina dove incontrerò il ministro dell’Ambiente e dell’ecologia, il ministro della scienza e della tecnologia, con l’obiettivo, importante e strategico, di collocare le tematiche ambientali nella scia del memorandum ‘nuova via della seta‘ firmato a marzo dal premier Giuseppe Conte“. E’ quanto ha comunicato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa con un post su ...

Ambiente : il Ministro Costa in Cina per rendere la “nuova via della seta” più ecologica : “Sono arrivato da poche ore in Cina dove incontrerò il ministro dell’Ambiente e dell’ecologia, il ministro della scienza e della tecnologia, con l’obiettivo, importante e strategico, di collocare le tematiche ambientali nella scia del memorandum ‘nuova via della seta‘ firmato a marzo dal premier Giuseppe Conte“. E’ quanto ha comunicato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa con un post su ...

Clima - confronto tra il Ministro Costa e UE : “serve sforare deficit per gli investimenti green” : “Ho chiesto che gli investimenti per l’economia green possano sforare il tetto del deficit“, queste le parole del ministro dell’Ambiente Sergio Costa al termine dell’incontro con il commissario europeo per l’energia e i cambiamenti Climatici Miguel Arias Canete. “Ambiente e sviluppo devono camminare insieme, il paradigma economico va cambiato e servono investimenti soprattutto in questa fase di ...

Ambiente : Il Ministro Costa chiede all’UE di valutare gli sforzi fatti - prima di una procedura di infrazione : “Chiediamo all’Unione Europea che si misurino gli sforzi fatti per migliorare la qualità dell’aria, oltre ai risultati ottenuti“. Questo quanto dichiarato, dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa, a margine della presentazione dell’intervento di forestazione urbana a Basse di Stura a Torino. “Quando lo sforzo è particolarmente forte e si profonde per risolvere la questione – ha sottolineando il ministro ...

“Subito il risanamento dei siti più inquinati” - assicura il Ministro Costa : “È stato un anno davvero intenso. Ricordo la ‘chiamata alle armi' di Luigi Di Maio: ‘Dopo una vita trascorsa a denunciare e a scoprire emergenze e problemi, adesso puoi avere l'occasione di trovare le soluzioni'. E questo è stato il mio faro nell'azione di governo come ministro dell'Ambiente". Sono le parole del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, a un anno dall'avvio dell'esecutivo giallo-verde. "Fin da subito - dice Costa in un'intervista ...

Ambiente - Ministro Costa : “La chiusura del Corpo Forestale è stata un’idea scellerata” : “E’ stata, e lo dico anche per appartenenza di giubba, un’idea assolutamente scellerata del Parlamento dell’epoca che ha chiuso il Corpo Forestale dello Stato. Non mi permetto di contestarla, la osservo e ne ho il massimo rispetto perché quando il Parlamento si pronuncia il Parlamento è sovrano; che io sia d’accordo o no, non rileva“, ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa in audizione ...

Rifiuti - Ministro Costa : gli impianti servono ma “no a nuovi inceneritori” : Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa è stato ascoltato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei Rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati: “Sono il primo – ha spiegato – a dire che gli impianti ci vogliono: mediamente l’umido, tutto ciò che va nel compostaggio, rappresenta il 30%, a volte il 40%” della raccolta, ma “io, come Ministro, in ...

Impianti di rifiuti - Ministro Costa : in media “un incendio ogni 3 giorni” : Negli Impianti di rifiuti, “la frequenza degli incendi“, “soprattutto dagli ultimi mesi del 2017, è tale da rappresentare un rischio di emergenza nazionale: sulla base dei dati del Ministero dell’Interno, nella legislatura attuale, tra giugno 2018 e giugno 2019, sono stati 262 gli incendi, una media di uno ogni tre giorni, di cui 165 in aree pertinenziali degli Impianti dei rifiuti, depositi o zone di stoccaggio, gli ...