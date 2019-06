Migranti | Fedriga rilancia il muro al confine sloveno | è scontro con il M5s

Migranti : Patriarca (Pd) - 'muro Fedriga per mascherare fallimenti' : Roma, 30 giu. (AdnKronos) - “Fedriga vuole fare Trump, in salsa friulana . Oramai tutta la Lega ha scelto la via della propaganda, per tentare di mascherare i fallimenti di questo governo”. Lo afferma il senatore del Pd, Edoardo Patriarca.

Un muro anti-Migranti di 243 km al confine con la Slovenia. Fedriga ha l'ok di Salvini : Un muro, una barriera anti-migranti di 243 km lungo il confine fra Italia e Slovenia. Duecentroquarantatre chilometri per arginare l’ondata migratoria che arriva dai Paesi dell’Ue. A spiegare il progetto è Massimiliano Fedriga, governatore leghista del Friuli Venezia Giulia, in un’intervista al Fatto Quotidiano, in cui spiega che si tratta di un’ipotesi allo studio con il Viminale. “Un muro o altro. ...

