Medicina | i pochi posti in specialità sono un guaio per tutti E intanto la gente

(Di domenica 30 giugno 2019) del coordinamento Chi si cura di te? Come ogni anno, con l’arrivo dell’estate, si riaccendono i riflettori sulla carenza di borse per le scuole di specializzazione. Scorrendo i social, post di studenti die neoabilitati si alternano alle provocazioni lanciate dalle formazioni universitarie, parauniversitarie e sindacali sulla programmazione del personale sanitario e su cosa sia più importante, se la numerosità delle galline o delle uova: ognuno, coi propri dati alla mano, urla opinioni nella confusione generale. Il punto, però, è che se andassimo ad analizzare le ragioni di ognuno troveremmo che, in fondo, hannoragione: 1. Gli ospedali e i pazienti che non sanno dove trovare medici specialisti; 2. I paesini sperduti orfani di medici di famiglia e pediatri; 3. Lo specialista sottopagato che non riesce ad accedere al posto di lavoro a causa del blocco del turnover ed è ...

