Max Verstappen ha vinto il Gran Premio d’Austria di Formula 1

Formula 1 - Verstappen potrebbe lasciare la Red Bull : il manager di Max rivela una clamorosa clausola : Il manager del pilota olandese ha ammesso la presenza di una clausola liberatoria nel contratto con la Red Bull, senza spingersi oltre Max Verstappen potrebbe negoziare il proprio addio alla Red Bull già dopo l’estate, senza attendere la naturale scadenza del suo contratto fissata per il 2020. photo4/Lapresse Secondo quanto riferiscono infatti i media spagnoli, all’interno del contratto che lega il classe ’97 al team di ...

VIDEO Max Verstappen verso la Mercedes? Il botta e risposta con Hamilton : Durante la conferenza stampa seguita alle qualifiche, è emersa con forza un’ipotesi: e se Max Verstappen fosse diretto alla Mercedes al fianco di Lewis Hamilton? Interpellato in tal senso, il Campione del Mondo si mostra piuttosto sorpreso, affermando di non aver mai sentito parlare prima di quel tipo di ipotesi. L’olandese, dal canto suo, non ha molta voglia di pensare a un pur prossimo futuro, dichiarandosi concentrato ...

VIDEO Max Verstappen F1 - GP Austria 2019 : “Honda ha fatto un gran lavoro per migliorare il motore” : Max Verstappen è decisamente soddisfatto dopo il secondo posto delle qualifiche del GP d’Austria 2019, nono round del Mondiale di F1. Sul tracciato di Spielberg l’olandese della Red Bull aveva conquistato il terzo posto alle spalle della Ferrari di Charles Leclerc e della Mercedes di Lewis Hamilton. La penalità, poi, di 3 posizioni in griglia di partenza, inflitta al britannico, ha portato Max in prima fila e quindi sarà per lui una ...

F1 - Max Verstappen potrebbe avere nel contratto una clausola per liberarsi dalla Red Bull dopo il GP di Ungheria : Le parole di Max Verstappen rilasciate nel corso della conferenza stampa di giovedì che apriva il Gran Premio di Austria 2019, potrebbero non essere state dette a caso. Il pilota olandese aveva “minacciato” la Red Bull avvertendo di sentirsi stanco di dover lottare per un quarto posto. “Io voglio puntare alle vittorie”. Le parole lapidarie del classe 1997. Una semplice speranza? Una boutade? Secondo quanto trapela sia dal ...

VIDEO Max Verstappen F1 - GP Austria 2019 : “Ho perso il posteriore - la sessione è stata difficile” : Incidente per la Red Bull dell’olandese Mex Verstappen nelle prove libere del GP d’Austria, valido per il Mondiale di Formula 1: “Le sensazioni sono buone anche se c’è stato quell’incidente, ho perso il posteriore, però la sessione è stata difficile, mi sono lamentato per il vento ed in quella curva mi sono fatto sorprendere“. LA VIDEO INTERVISTA A MAX ...

VIDEO Max Verstappen distugge la Red Bull - brutto incidente nelle prove libere del GP d’Austria : Max Verstappen si è schiantato contro un muro nelle prove libere 2 del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1. L’olandese è andato a sbattere a metà della sessione e ha distrutto la sua Red Bull prima che Valtteri Bottas lo imitasse con la Mercedes. Di seguito il VIDEO dell’incidente di Max Verstappen nelle prove libere 2 del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1. VIDEO incidente MAX Verstappen GP AUSTRIA ...

Max Verstappen F1 - GP Austria 2019 : “Non penso che potrò ripetermi al Red Bull Ring. Sul futuro…” : Max Verstappen è apparso concentrato e realista nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del Gran Premio d’Austria 2019 di Formula Uno. Per il portacolori della Red Bull, com’è ben noto, si correrà sul circuito di casa della scuderia di Milton Keynes (o quantomeno del suo munifico sponsor), per cui ci terrà a fare bene in maniera particolare. Un anno fa, anche per merito del doppio ritiro delle Mercedes, il ...

Formula 1 - Helmut Marko ‘stoppa’ Max Verstappen : “vi svelo cosa ho dovuto proibirgli di fare” : Il consulente della Red Bull ha ammesso di aver proibito a Max Verstappen di provare una MotoGp Helmut Marko deve tenere a bada Max Verstappen, che continua a non fare mistero della sua passione per la MotoGp. In passato l’olandese aveva rivelato di voler provare uno dei mostri della classe regina, venendo però stoppato dal super consulente della Red Bull. photo4/Lapresse Un botta e risposta riproposto anche in questi ...

Formula 1 – Senti Max! Che frecciata di Verstappen a papà Jos : “il pilota sono io non lui” : Max Verstappen prende le distanze da papà Jos: che affondo del pilota olandese della Red Bull al padre La stagione 2019 di Formula 1 non ha regalato finora alla Red Bull e ai suoi piloti le soddisfazioni desiderate. Max Verstappen sta affrontando un periodo complicato e duro dopo i buoni risultati ottenuti lo scorso anno, che facevano sperare in una bellissima lotta a tre per il Mondiale di F1. Negli ultimi tempo si parla tanto di un ...

Formula 1 - Max Verstappen tra presente e futuro : “passare alla Mercedes? Posso dire che…” : Il pilota della Red Bull ha parlato del proprio futuro, nel quale potrebbe esserci la Mercedes Le sue prestazioni sono cresciute in maniera inversamente proporzionale agli errori, drasticamente calati ormai da qualche tempo. Max Verstappen è notevolmente maturato, grazie ovviamente alle battute a vuoto commesse negli scorsi anni. Photo4/LaPresse Adesso è un pilota veloce e consistente, tanto da attirare l’attenzione della Mercedes ...

Max Verstappen F1 - GP Canada 2019 : “Poca fortuna nel Q2 - non ho potuto migliorare per la bandiera rossa” : Non si prospetta una gara semplice per l’olandese Max Verstappen l’appuntamento in Canada, a Montreal, sede del settimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve l’alfiere della Red Bull non ha superato il taglio della Q2, classificandosi in undicesima posizione, per una serie di circostanze che non lo hanno favorito. Nel primo tentativo con gomme medie, il racing driver tulipano ha ...

Max Verstappen F1 - GP Canada 2019 : “La toccata al Muro dei Campioni non è un problema - siamo competitivi” : Si chiude un venerdì del Gran Premio del Canada 2019 di Formula Uno dai due volti per Max Verstappen. L’olandese, infatti, ha messo in mostra a sprazzi una buona Red Bull, ma ha rovinato la sua giornata con la “toccata” sul celebre Muro dei Campioni, in concomitanza con l’uscita della chicane che immette sul rettilineo di arrivo. Un errore che ha ridotto e non di poco la sua permanenza in pista nella FP2 ma che, come ...

F1 - Daniel Ricciardo sul confronto Vettel-Verstappen : “Max è superiore ed ha più margini del tedesco” : Il settimo weekend del Mondiale 2019 di Formula Uno sta per partire e le chiacchiere al paddock sono sempre molte. Tra i vari approfondimenti vi è anche la rubrica personale sul web curata dal campione del mondo del 2016 Nico Rosberg (“Beyond the Grid“), nel corso della quale il teutonico ha avuto modo di parlare con uno dei personaggi più importanti ed interessanti dell’ambiente, ovvero Daniel Ricciardo, attualmente pilota ...

F1 - GP Monaco 2019 : Max Verstappen ha corso con meno coppia nel motore. Lewis Hamilton anche fortunato : Riavvolgendo il nastro del GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2019 di Formula Uno, emergono degli importanti retroscena. Stando a quanto riportato da it.motorsport.com, l’olandese Max Verstappen, grande protagonista della corsa nel Principato, sarebbe incappato in una dimenticanza importante. Nella lotta con Valtteri Bottas in pit-lane poco dopo il cambio delle gomme costata 5″ di penalità a Max per unsafe release e per la quale ...