Marco Carta su migranti ' Restiamo umani' Polemica social ' disumano farli entrare e…'

Marco Carta oggi è cambiato : la richiesta del fidanzato : Marco Carta e il fidanzato: come è nata questa storia d’amore Marco Carta è cambiato grazie all’amore. L’incontro con il fidanzato, con il quale la relazione procede a gonfie vele ormai da quattro anni, ha smussato alcuni lati del cantante. L’ex vincitore di Amici ne ha parlato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Di […] L'articolo Marco Carta oggi è cambiato: la richiesta del fidanzato proviene da ...

Marco Carta parla del processo per furto : “Non vedo l’ora che inizi” : Marco Carta sul processo per furto: “Non ho paura. Non vedo l’ora che inizi…” Si è raccontato con una lunga intervista rilasciata per il settimanale DiPiù Marco Carta, nel corso della quale ha commentato la spiacevole vicenda di cronaca che lo ha visto coinvolto recentemente. A tal proposito ha subito chiarito: Non ho paura… anzi, non vedo l’ora che inizi il processo: avrò modo di raccontare di nuovo la mia ...

Marco Carta sul furto : "Io estraneo ai fatti. Le magliette? Ho saputo che erano da uomo" : Il cantante torna a parlare della delicata vicenda avvenuta in un centro commerciale di Milano, che lo ha visto, suo...

Amici - Marco Carta gioca con la figlia di Susy Fuccillo (VIDEO) : Marco Carta in versione zio premuroso. È quello che emerge dal video che il cantante ha pubblicato su Instagram poche ore fa. Nelle immagini il vincitore di Amici di Maria De Filippi 2008 e del Festival di Sanremo 2009 è intento a giocare con una bambina. Si tratta di Cristiana, la figlia di un'altra ex allieva del talent show, ossia la ballerina Susy Fuccillo. Visualizza questo post su Instagram Ho aspettato tanto questo ...

Spunta una sua mail privata! Smascherato Marco Carta : Per il cantante lanciato da Amici e vincitore del Festival di Sanremo arriva un’altra bordata da parte di Selvaggia Lucarelli, la blogger e giornalista per Il Fatto Quotidiano con cui Carta già aveva avuto un duro botta e risposta. Ma partiamo dal principio. La Lucarelli, ricostruisce Libero, aveva accusato il cantante di aver chiesto 8mila euro all’organizzazione del Gay Pride di Modena e che per questo motivo era stato tagliato ...

8 mila euro! Marco Carta ci ricasca - la folle richiesta del cantante : Marco Carta, ancora lui. Dopo l’arresto e la fuga a Mykonos, ecco particolare nuovi sulla sua partecipazione al Gay Pride. Contro Marco Carta, nei giorni scorsi, si erata scaglia l’organizzazione del Gay Pride di Modena per bocca di Matteo Giorgi curatore dell’evento. Giorgi che, a quanto si apprende, avrebbe invitato il cantante sardo ad esibirsi sul palco del Gay Pride, invito cestinato e rispedito al mittente. Il motivo di tale rifiuto ...