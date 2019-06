Manuel Galiano parla della rottura con Giulia Cavaglia | “Vittimismo senza senso | ti ho

Giulia Cavaglia e Manuel Galiano si sono lasciati - Raffaella Mennoia : “Tornino a ‘UeD’ a spiegare” : Dopo la fine della relazione tra Angela Nasti e Alessio Campoli, giunge al capolinea anche la storia tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglia. Raffaella Mennoia, autrice di 'Uomini e Donne', ha rivolto un appello a troniste e corteggiatori. Li ha invitati a recarsi in studio a settembre per avere un confronto.Continua a leggere

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano si sono lasciati (video) : Con una serie di Instagram Stories, oggi pomeriggio, Giulia Cavaglià ha comunicato a tutti i propri followers che la storia con Manuel Galiano (sua scelta ad 'Uomini e Donne') è ufficialmente terminata.prosegui la letturaGiulia Cavaglià e Manuel Galiano si sono lasciati (video) pubblicato su Gossipblog.it 30 giugno 2019 16:25.

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano si sono lasciati - l’ex tronista : “Lui non era ciò che immaginavo” : È finita tra breve relazione tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, sua scelta a Uomini e Donne. È stata la ex tronista a ufficializzare via Instagram la fine della loro relazione. Parole amare quelle di Giulia che parla di una profonda delusione: “Le mie aspettative si sono rivelate un flop, così come la persona che avevo accanto”.Continua a leggere

Uomini e Donne - «Manuel Galiano ha tradito Giulia Cavaglià. Ho la certezza» : la testimonianza di un'ex concorrente di Temptation Island : Giulia Cavaglià ammette di essere confusa dopo la notizia del tradimento di Manuel Galiano. A raccontare come stanno le cose è un'ex protagonista di Temtation Island, Giada...

Manuel Galiano - Giada Giovinelli sul presunto tradimento : "Ha tradito Giulia - è una brutta persona e povera dentro" : Manuel Galiano: tradimento sì o tradimento no? È il dubbio che sta attanagliando il pubblico che segue le vicende dei protagonisti di Uomini e Donne e di Temptation Island, i due show targati Maria De Filippi che si alternano durante la stagione televisiva di Canale 5. L'ex-corteggiatore, fidanzato della tronista Giulia Cavaglià, sarebbe stato pizzicato da qualche spettatore mentre se la stava spassando con un'altra ragazza nella sua ultime ...

Giada di Temptation Island stronca Manuel Galiano : 'Brutta persona - certa che ha tradito' : Dopo gli exploit social di Deianira Marzano e Amedeo Venza, un altro volto noto si è esposto su Instagram per attaccare Manuel Galiano. Giada Giovanelli, che con il ragazzo ha condiviso l'esperienza di Temptation Island l'anno scorso, ha usato parole molto dure per descriverlo e si è detta certa del tradimento che si dice abbia inflitto a Giulia Cavaglià. Anche Giada contro Manuel sui social Sembra essere diventato un tiro al bersaglio quello ...

Giulia Cavaglià sul presunto tradimento di Manuel Galiano : “Ci sono cose non chiare” : Da giorni si rincorrono le voci sulla coppia uscita da Uomini e Donne meno di un mese fa. Lui l'avrebbe tradita con una ragazza a Ibiza, stando alle indiscrezioni che circolano sul web. Dopo un lungo silenzio, Giulia ha parlato: "Ci sono sicuramente delle cose che non mi sono chiare e che non so bene come risolverò".-- Gira voce che lui si sia divertito a Ibiza con un'altra ragazza: una circostanza che Manuel ha smentito con forza e su cui la ...

