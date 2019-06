Manifest | nuova serie Canale 5 | cast e anticipazioni prima puntata

Gray Pride a Bologna - gli striscioni di protesta di Forza Nuova contro la Manifestazione LGBT : Scritte omofobe firmate da Forza Nuova sono apparse ai Giardini Margherita di Bologna dove oggi pomeriggio prenderà il via il Pride. Attese oltre 40mila persone in città secondo le stime. A meno di una settimana dal 28 giugno, giorno in cui si celebreranno i 50 anni esatti dei Moti di Stonewall, cortei sono in programma anche a Napoli, Siracusa e Frosinone.Continua a leggere

Le radici profonde non gelano mai! Forza Nuova diffonde un Manifesto con Benito Mussolini : Forza Nuova ha diffuso dei manifesti che ritraggono Benito Mussolini con sotto scritto "le radici profonde non gelano mai", il duce, ritratto in bianco e nero, con la sigaretta in bocca e il vestito elegante, viene utilizzato per sponsorizzare la campagna di Forza Nuova in Calabria per il tesseramento del 2019. Il partito politico fondato da Fiore, diffondendo questi manifesti, ha deciso di rivendicare pubblicamente le sue radici, generando ...

Forza Nuova - Mussolini sul Manifesto per la campagna di tesseramento : La scelta shock del partito neofascista di Fiore in Calabria: l'immagine del Duce con uno slogan di Tolkien sui poster per il tesseramento 2019. Anpi e Osservatorio nuove destre all'attacco: "Se questa non è apologia di fascismo quando mai lo sarà?"

UDU – Rete Studenti Medi - nuova Manifestazione a Reggio Calabria : UDU e Rete degli Studenti Medi saranno in piazza per superare la Questione meridionale. L’appuntamento è il 22 giugno a Reggio Calabria. Una manifestazione unitaria a cui parteciperanno numerosi sindacati, tra cui CGIL. Altro motivo dell’evento e la richiesta di investimenti atti allo sviluppo dell’Italia, a partire dal Meridione. Investimenti di cui dovranno beneficiare enti quale l’istruzione pubblica, ovvero, la scuola ...

Hong Kong - nuova Manifestazione il 12 : 14.25 Gli organizzatori della protesta oceanica a Hong Kong hanno chiesto di non cambiare la legge sull'estradizione e hanno indetto nuove proteste per il 12 giugno,quando la proposta di legge, che hanno definito"terribile e draconiana", sarà esaminata dal Parlamento. La modifica alla legge permetterebbe l'estradizione di latitanti in Paesi in cui non è in vigore un accordo in questo campo, tra cui la Cina. Il governo di Hong Kong ha però ...

Rugby a 7 - World Series Parigi 2019 : le Fiji vincono la Manifestazione. Alle Olimpiadi anche USA - Nuova Zelanda e Sudafrica : Si è conclusa a Parigi la decima ed ultima tappa delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione hanno messo in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Vittoria per le Fiji, che si aggiudicano la manifestazione davanti a USA, Nuova Zelanda e Sudafrica. Retrocede il Giappone, sostituito nella prossima stagione dall’Irlanda. Finalissima Fiji-Nuova Zelanda 35-24 Finale 3° posto USA-Sudafrica 7-24 Finale 5° ...

Dl Sicurezza-bis - la nuova versione : tolte multe per soccorso migranti. Via pene per resistenza passiva durante Manifestazioni : Le “limature” al decreto Sicurezza-bis richieste dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e sulle quali si era arenato l’ultimo Consiglio dei ministri ci sono state: cancellate le multe da 3.500 a 5.500 euro per ogni straniero trasportato in violazione delle Convenzioni internazionali che si sono trasformate in sanzioni da 10mila a 50mila euro per chiunque violi il divieto ...

Bologna - scontri polizia-Manifestanti : in piazza contro Forza Nuova : Fermato un contestatore. Una ventina di militanti di Forza Nuova si sonoradunati in piazza Galvani, in attesa dell'arrivo del loroleader. I Forzanovisti sono arrivati intonando"Boia chi molla" e sventolando bandiere dell'Italia e delmovimento di estrema destra

Mimmo Lucano alla Sapienza - Forza Nuova vuole Manifestare. Ma noi studenti non ci stiamo : degli studenti e delle studentesse della Sapienza Lunedì 13 maggio alle 15, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano interverrà all’interno di un seminario organizzato dal Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte e Spettacolo dell’Università la Sapienza. L’iniziativa sarà un’occasione per discutere delle esperienze di coesistenza tra cittadini autoctoni e migranti, che vede nel modello di Riace l’esempio ...

