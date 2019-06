L' uccello nutre il suo piccolo con un mozzicone di sigaretta | lo scatto diventa un simbolo

huffingtonpost

(Di domenica 30 giugno 2019) L’stringe nel becco undie lo offre al suo, per nutrirlo. Lo, immortalato sulla spiaggia di Saint Pete Beach, in Florida, il 20 giugno scorso, si è diffuso in rete, divenendodell’inquinamento e della scarsa cura dell’uomo per la natura che lo circonda. “Se fumate, non buttate a terra i mozziconi”, si legge nella didascalia allopostato online dalla sua autrice, Karen Mason,volontaria della National Audubon Society, che si occupa della tutela dei volatili. ″È tempo di ripulire le nostre spiagge, di smetterla di trattarle come un gigantesco posacenere”, aggiunge Karen, commentando gli altri scatti pubblicati sulla sua pagina Facebook: una sorta di reportage di quel che accade sulle spiagge. Leggi anche... La slitta è trainata sull'acqua in ...

