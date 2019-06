Lorella Cuccarini posta una foto con l' occhio nero | ma tranquillizza i fan e spiega

Lorella Cuccarini - foto dell’incidente sui social : «Sono caduta per colpa di una buca» : Brutto incidente per Lorella Cuccarini. La conduttrice televisiva ha mostrato sui suoi social una foto con il volto pesto intorno all’occhio spiegando che si è trattato di una brutta caduta. Lorella Cuccarini scrive nella didascalia «Camminare sul marciapiede e ‘schiantarsi’ al suolo per colpa di una buca». Un incidente lieve che però le ha lasciato dei brutti lividi sul volto. La ballerina ha voluto raccontare cosa è successo prima che ...

La crociata sovranista premia Lorella Cuccarini. Due programmi in Rai : Lorella Cuccarini torna in Rai e lo fa in grande stile. La conduttrice, che nei mesi scorsi non ha esitato a definirsi “sovranista”, dovrebbe essere al timore di ben due programmi di punta della prossima stagione televisiva: “La Vita in Diretta” e “Linea Verde”. Lo afferma TvBlog.L’indiscrezione sull’approdo della Cuccarini, qualora fosse confermata ufficialmente, sarebbe un vero e proprio colpo a ...

