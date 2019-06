Lontano Da Te quarta puntata | trama e anticipazioni 30 giugno 2019

cubemagazine

(Di domenica 30 giugno 2019)DA TE. Domenica 30torna su Canale 5 la fiction con Megan Montaner e Alessandro Tiberi. Di seguitodel quarto appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGDa Te30Candela (Megan Montaner) e Massimo (Alessandro Tiberi) decidono di mollare le famiglie e ritrovarsi lì dove tutto ebbe inizio, a Praga: Massimo però viene fermato dalla polizia in aeroporto per essere estradato. I due riescono a fuggire e finalmente riescono ad incontrarsi nella città magica.Da Te streaming Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Canale 5, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.Da Te sui social: seguilo con noi Per ...

BlogNews_it : Lontano da te, la fuga di Massimo e Candela: anticipazioni quarta puntata 30 giugno - zazoomnews : Lontano da te la fuga di Massimo e Candela: anticipazioni quarta puntata 30 giugno - #Lontano #Massimo #Candela: - aboutsava : mi piacerebbe poter dire che non ho passato due giorni a fare un mezzo rewatch della terza stagione (per la quarta… -