Londra | ragazza incinta accoltellata a morte | i soccorritori fanno nascere il bimbo

(Di domenica 30 giugno 2019) Ennesimo fine settimana di sangue a: ormai dura da mesi e non accenna a placarsi l’ondata di violenza che sta attraversando soprattutto i quartieri periferici della capitale britannica. Nel giro di poche ore due omicidi hanno scosso tutta la popolazione. Come riporta Sky News, nella notte tra giovedì e venerdì un ragazzo di 20 anni è stato trovato riverso in strada nel quartiere di East Ham, situato nella zona est della città. Presentava profonde ferite da accoltellamento: per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia ha immediatamente avviato le indagini: proseguono serrate le ricerche dell’assassino, anche se fino a questo momento non ci sono stati grandi progressi. Ma ha suscitato ancora più clamore quanto avvenuto poche ore dopo in una residenza nel sobborgo di Croydon. La disperata corsa contro il tempo per salvare la vita del neonato In questa cittadina, a circa 15 ...

