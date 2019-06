L' Olanda scarica la comandante Carola e dà in parte ragione a Salvini

agi

(Di domenica 30 giugno 2019) L', il Paese di cui batte bandiera la Sea Watch 3, ha criticato la decisione dellaRackete di dirigersi verso Lampedusa, osservando che sarebbe "potuta andare in Libia o in Tunisia". È quanto emerge da una lettera della segretaria di Stato olandese all'immigrazione, Ankie Broekers-Knol, in risposta al ministro dell'Interno italiano, Matteo. Nella missiva pubblicata dal Corriere della Sera si sottolinea che la Rackete si sarebbe anche potuta dirigere verso il porto olandese di competenza, ma "contrariamente a quanto Lei (, ndr) dichiara nella sua lettera, non ha mai chiesto di sbarcare in". Nella lettera dai toni cortesi ma fermi, si risponde alle accuse di "menefreghismo" che il titolare del Viminale aveva lanciato all'. In particolare, si esprime comprensione per le difficoltà del'Italia e per la necessità di non ...

