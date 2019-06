LIVE Spagna-Germania 1-0 | Finale Europei Under21 2019 in DIRETTA | iniziata la ripresa!

oasport

(Di domenica 30 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA47′ AMIRI! Botta dalla distanza del tedesco che mette in difficoltà Sivera. 46′la47′ Finito il primo tempo,1-0. 45′ Concessi due minuti di recupero. 43′ Quattro corner consecutivi per lache non portano a nulla. 42′ Vallejo salva in scivolata su un tentativo in area di Oztunali. 39′ Ritmi più bassi in questo momento, le squadre hanno dato tutto nei primi 40 minuti. 35′ Rischio per Vallejo, c’è stato un controllo per capire se c’erano gli estremi per il rosso, poi si è deciso per confermare il giallo. 33′ Ammonito Vallejo per un intervento in ritardo su Waldschmidt. 31′ Prova a ripetersi Fabian Ruiz con il mancino ma il tiro sorvola la traversa. 28′ Lite in campo tra Amiri e Ruiz, deve intervenire ...

Notiziedi_it : LA FINALE|Europei LIVE Spagna-Germania, in palio il titolo - zazoomnews : LIVE Spagna-Germania Finale Europei Under21 2019 in DIRETTA: va in scena la rivincita di due anni fa - #Spagna-Ger… - Joao31Joao : RT @UEFAcom_it: 8' GOL ?? Una magia di Fabián Ruiz! ?????????? 1-0 Segui Spagna-Germania con il nostro LIVE da Udine ?? -