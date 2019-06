LIVE Italia-Slovenia | Europei basket femminile 2019 in DIRETTA | 36-32 | azzurre avanti

LIVE Italia-Slovenia - Europei basket femminile 2019 in DIRETTA : 28-25 - azzurre avanti a metà secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-25 2/2 Romeo Cerca di prendere la linea di penetrazione Romeo, trova il fallo di Evans e i liberi, una sua specialità 28-25 E ancora Sottana a segno! 26-25 2/2 Friskovec Fallo di Crippa al limite dei 24 mentre cercava di bloccare la linea di fondo a Friskovec, che va in lunetta perché stava tirando Fallo normale, con cui comunque la Slovenia esaurisce il bonus. 7’26” ...

E anche Martina Crippa si prende l'antisportivo, proprio di Gorsic! 21-23 Segna dal mezzo angolo Gorsic 21-21 LA BOMBA DI MARTINA CRIPPA! Parità! Inizia il secondo quarto TOP SCORER – ITALIA: Andrè 9; SLOVENIA: Baric 7 Le ultime due conclusioni di entrambe le squadre non vanno a segno, finisce il primo quarto con la Slovenia avanti per 18-21 18-21 2/2 Evans Penna prova a fermare ...

11-14 2/2 Baric Penna evita che Baric realizzi un gioco da tre punti su contropiede da palla persa, ma comunque la manda in lunetta 11-12 Piazzato dalla media di Jakovina 11-10 ANCORA OLBIS ANDRE'! 9-10 1/2 Evans Fallo di Andrè su Evans, sono due liberi per la lunga americana 9-9 1/2 Francesca Dotto Confermato l'antisportivo Gran rubata di Penna, poi Francesca Dotto subisce il ...

Grazie per averci seguito. Buona giornata. 16.11 Davide Formolo CAMPIONE ITALIANO! Vittoria in solitaria per Roccia, che con un attacco da fuoriclasse a 37 km dal traguardo va a conquistare la maglia tricolore. Secondo posto per Sonny Colbrelli, che vince la volata nel gruppetto degli inseguitori. Completa il podio Alberto Bettiol. 16.09 Ultimo chilometro! È fatta per Formolo. 16.07 Nel ...

15.46 Penultimo scollinamento della salita di Strela, 20" di vantaggio per Formolo sul resto del gruppo 15.44 Formolo mantiene 15" sugli inseguitori proseguendo nella sua azione solitaria a 19 km dal traguardo! 15.42 Nel gruppo inseguitori c'è anche Alberto Bettiol (EF Education First), ma la situazione è in continua evoluzione 15.40 Davide Gaburro (Neri Sottoli-Selle ...

La presentazione di Italia-Slovenia – Italia-Turchia – Italia-Ungheria – La prima giornata – La seconda giornata – Le azzurre Buon pomeriggio, e nuovamente benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Slovenia, terzo incontro del girone C degli Europei di basket femminile in corso di svolgimento in Serbia e Lettonia (il girone azzurro si gioca a Nis, in Serbia). Questa ...

15.32 Davide Formolo allunga nel tratto di discesa, si è formato un drappello di una decina di elementi all'inseguimento con 12" di ritardo 15.29 Formolo e Tizza transitano in cima alla salita di Strela con 7" su Aru e con 16" sul gruppo principale, ridotto ad una trentina di elementi 15.26 Proseguono gli attacchi nel gruppo principale, staccato di 21" ...

15.18 Giornata davvero caldissima e temperatura superiore ai 30°, una difficoltà in più per il gruppo… 15.14 Ritiro per Elia Viviani (Deceunick-QuickStep), il campione italiano dello scorso anno non aveva possibilità di difendere la maglia tricolore su un tracciato così impegnativo. 15.10 gruppo compatto! annullata LA fuga DOPO 182 KM! 15.08 SI STACCA PASQUALON MA ARRIVA IL ...

15.08 SI STACCA PASQUALON MA ARRIVA IL gruppo! MENO DI 30" PER IL QUARTETTO! 15.06 Gli attaccanti cominciano per la settima volta la salita di Strela con 50" di vantaggio sul gruppo principale, guidato sempre dalla Neri Sottoli-Selle Italia-KTM 15.02 Sbaragli e Ravenelli raggiunti dal gruppo principale quando mancano 38 km all'arrivo 15.00 Aumenta ancora leggermente il ...

14.42 Nuovo passaggio sul traguardo di Compiano, il vantaggio degli attaccanti è di 50" quando restano ancora cinque giri da percorrere 14.40 Le squadre impegnate maggiormente nell'inseguimento sono sempre Neri Sottoli-Selle Italia-KTM e UAE Emirates. 14.36 Rimangono quindi al comando sei uomini: Giulio Ciccone (Trek Segafredo), Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli-Sidermec), ...

14.32 Gruppo decisamente allungato in questo momento, nelle posizioni di testa diversi uomini dell'Astana e della UAE Emirates 14:27 Comincia la salita e si staccano Busato, Bais e Battaglin. 14:23 Sei giri al termine, il distacco tra fuggitivi e gruppo è di 53". 14:18 Situazione stabilizzatasi con i 9 al comando e il gruppo guidato dalla Neri dietro. 14:11 Si stacca Baldi, ...

14:11 Si stacca Baldi, restano in 9 in fuga: Busato (Androni Giocattoli Sidermec), Mattia Bais (Cycling Team Friui), Battaglin (Katusha Alpecin), Ciccone (Trek Segafredo), Cattaneo (Androni), Ficara (Amore e Vita), Ravanelli (Biesse), Pasqualon (Wanty), Fiorelli (Gragnano). 14:07 Sempre Neri KTM a tirare in favore di Visconti. 14:04 Sono in 10 ora al comando, il gruppo insegue a 47" ...

13:36 Siamo ovviamente ancora in una fase di quiete, lo spettacolo inizierà negli ultimi giri con la salita di Strela che misura 5,1 km e presenta pendenze fino al 10%. 13:27 Concluso il primo giro del tracciato finale, il gruppo continua a guadagnare e ora si trova a 2'15" dagli inseguitori. 13:20 Il distacco si è stabilizzato intorno ai 3′. 13:15 Il plotone è sempre ...

12:50 Continua la fase di stallo. 12:41 Il vantaggio dei fuggitivi inizia a calare, il gruppo vuole tenerli in pugno. 12:35 Insieme alla Bardiani nel gruppo tira anche la Neri KTM. 12:32 Ricordiamo che i ciclisti stanno percorrendo il secondo giro del circuito iniziale, poi si arriverà nel tratto conclusivo da percorrere 10 volte. 12:21 Situazione stabile, bisognerà attendere un bel po' ...