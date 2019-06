LIVE European Games 2019 in DIRETTA | ultima giornata ORO di Lodadio agli anelli!!! Marta

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : ultima giornata. Marta Cavalli e Salvatore Cavallaro d’argento nel ciclismo su pista e nella boxe! Crescenzo e Maresca in semifinale nel karate : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 13.58 GINNASTICA ARTISTICA – L’armeno Vahagn Davtyan (14.766) sale al comando della classifica provvisoria nella finale degli anelli quando mancano soltanto Marco Lodadio e il turco Ibrahim Colak 13.56 ciclismo SU pista – La Gran Bretagna (36 punti) prende il largo nella Madison femminile, piuttosto distanti Olanda (20 punti) e Italia (15 ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : ultima giornata. Argento nell’inseguimento per Marta Cavalli! Crescenzo e Maresca in semifinale nel karate : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 12.50 GINNASTICA ARTISTICA – L’Ucraina si riprende subito la ribalta grazie al fuoriclasse Verniaiev che va in testa alla gara del cavallo con maniglie con 14.900 12.47 LOTTA – Nella categoria -87 kg bronzi per l’Ungheria con Lorincz che ha battuto 7-1 il croato Huklek e per la Polonia con Kulynycz che ha superato 7-1 il bielorusso ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : ultima giornata. Argento nell’inseguimento per Marta Cavalli! Angelo Crescenzo in semifinale nel karate : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 12.20 karate – Maresca in vantaggio: 3-0 sul belga Rosiello 12.19 CICLISMO SU PISTA – E’ Argento per Marta Cavalli! La bielorussa Sharakova conduce dall’inizio alla fine e chiude in 3’32″045. Stanchissima Marta Cavalli con 3’37″489, nettamente peggio rispetto alla qualificazione di stamani 12.18 CICLISMO SU ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : ultima giornata - l’Italia si gioca tutto! Finale nell’inseguimento per Marta Cavalli! Angelo Crescenzo in semifinale nel karate : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 10.41 karate – Così le semifinali della categoria -60 kg uomini: Crescenzo (Ita)-Kalnins (Lat), Farzaliyev (Aze)-Plakhutin (Rus) 10.40 karate – Arriva il pareggio che serve ad Angelo Crescenzo per conquistare la SEMIFinale! Finisce 0-0 con l’azero e l’azzurro chiude al secondo posto nel suo girone 10.35 karate – Angelo Crescenzo ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : ultima giornata - l’Italia si gioca tutto! Obiettivo top3 nel medagliere! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 8.25 CICLISMO SU PISTA – Iniziata la prima prova dell’Omnium maschile, lo scretch: 40 giri di pista e un solo sprint 8.20 KARATE – Categoria -50 kg donne Girone A: Bouderbane (Fra) b. Milivojevic (Srb) 2-2, Kryva (Ukr)-Plank (Aut) 0-0. Categoria -55 kg donne Girone A: Warling (Lucx)-Bitsch (Ger) 0-0, Sharykhina (Blr)-Banaszczyk (Pol) ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Semeraro d’oro nel karate! Lamon in finale nel ciclismo. Canfora - Bottaro e Plebani d’argento! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 17.10 BOXE – In corso la finale della categoria -81 kg tra l’azero Alfonso Dominguez e il britannico Whittaker 17.08 KARATE – E’ OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAA Semeraro supera 5-1 la azera Zaretska e sale sul gradino più alto del podio 17.07 KARATE – Lo yuko per Semeraro: 5-1 17.07 KARATE – Yuko per Zaretska: ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Lamon e Semeraro si giocano l’oro nel ciclismo su pista e nel karate. Canfora - Bottaro e Plebani d’argento nella boxe - nel karate e nel ciclismo su pista! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 17.00 ciclismo SU pista – Doppia vittoria olandese nel primo round della semifinale della Sprint maschile, Hoogland e Lavreysen superano il russo Dmitriev ed il polacco Rudyk e si avvicinano ad una nuova sfida per l’oro dopo quella andata in scena negli ultimi Mondiali. 16.58 BEACH SOCCER – Pareggio della Svizzera, punteggio sul 3-3 nella ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Lamon e Plebani si giocano l’oro nel ciclismo su pista - Semeraro nel karate. Canfora e Bottaro d’argento nella boxe e nel karate! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 16.36 KARATE – Argento per Viviana Bottaro nella finale del Kata femminile. L’azzurra chiude con il punteggio di 26.14, ma la spagnola Sanchez totalizza 27.32 e si prende la medaglia d’oro. 16.32 BEACH SOCCER – Pareggio della Svizzera, punteggio sul 1-1 nella finale per il bronzo con l’Ucraina. 16.30 boxe – Medaglia ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Lamon e Plebani si giocano l’oro nel ciclismo su pista - Bottaro e Semeraro nel karate. Canfora d’argento nella boxe - bronzo per Busato e Martina nel karate! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 16.08 ciclismo SU pista – Si apre con gli ottavi di finale della Sprint femminile il programma pomeridiano, impegnata Miriam Vece che affronterà nello scontro ad eliminazione DIRETTA la russa Anastasiia Voinova. 16.06 KARATE – Che beffa per Michele Martina! L’azzurro stava disputando un ottimo incontro, ma sul 3-2 in favore ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Lamon e Plebani si giocano l’oro nel ciclismo su pista - Bottaro e Semeraro nel karate. Canfora d’argento nella boxe - Mattia Busato bronzo nel kata maschile! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 15.52 GINNASTICA ARTISTICA – Medaglia d’oro nell’all-around maschile per il russo David Belyavskiy (85.465), argento all’ucraino Oleg Verniaiev (84.632), bronzo per l’altro russo Vladislav Poliashov (84.464). L’italiano Nicolò Mozzato (79.098) termina in quindicesima posizione. 15.48 boxe – Comincia adesso al finale ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Lamon e Plebani si giocano l’oro nel ciclismo su pista - Bottaro nel karate. Canfora d’argento nella boxe - Mattia Busato bronzo nel kata maschile! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 15.35 KARATE – SILVIA SEMERARO IN FINALE! L’azzurra sconfigge per 4-1 la svizzera Elena Quirici e affronterà l’azera Irina Zaretska per la medaglia d’oro nella categoria dei -68 kg femminili! 15.32 boxe – Medaglia d’argento per Assunta Canfora, decisione della giuria che premia la polacca Karolina Koszewska al termine di un ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Lamon e Plebani si giocano l’oro nel ciclismo su pista - Bottaro nel karate. Attesa per Assunta Canfora nella boxe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 14.52 TENNIS TAVOLO – La Germania è medaglia d’oro nella gara a squadre femminile, battuta la Romania per 3-0, decisivo il successo in quattro set di Xiaona Shan contro Daniela Dodean. 14.49 GINNASTICA ARTISTICA – Dopo la quarta rotazione della finale maschile è in testa l’ucraino Oleg Verniaiev (57.199) davanti al connazionale Petro ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 29 giugno - Plebani in finale nell’inseguimento - Lamon nel chilometro! Bottaro per l’oro nel Kata - Busato per il bronzo. Karate : semifinale per Martina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 13.38 BEACH SOCCER – E’ iniziata la finale per il 5° posto del torneo maschile tra Italia e Russia. 13.34 GINNASTICA ARTISTICA – Iniziate la seconda rotazione maschile e la prima femminile delle finali all-around. 13.32 BADMINTON – Nella prima semifinale del singolare femminile la britannica Kirsty Gilmour ha battuto per 13-21 21-16 ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 29 giugno - Plebani in finale nell’inseguimento - Lamon nel chilometro! Bottaro in finale per l’oro nel Kata - Busato per il bronzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 12.38 CICLISMO SU PISTA – Comincia la seconda prova dell’omnium femminile, la corsa a punti. Elisa Balsamo riparte dal terzo posto dopo lo scratch 12.34 CICLISMO SU PISTA – Ed è Rudyk a qualificarsi per la semifinale 12.33 CICLISMO SU PISTA – In corso lo spareggio della terza batteria della sprint tra Caleyron (Francia) e Rudyk ...