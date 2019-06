LIVE European Games 2019 in DIRETTA | ultima giornata | l’Italia si gioca tutto! Finale

oasport

(Di domenica 30 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLI10.41 KARATE – Così le semifinali della categoria -60 kg uomini: Crescenzo (Ita)-Kalnins (Lat), Farzaliyev (Aze)-Plakhutin (Rus) 10.40 KARATE – Arriva il pareggio che serve ad Angelo crescenzo per conquistare la SEMI! Finisce 0-0 con l’azero e l’azzurro chiude al secondo posto nel suo girone 10.35 KARATE – Angelo Crescenzo in pedana per l’ultimo incontro del girone contro l’azero Farzaliyev 10.25 CICLISMO SU PISTA – Lo svizzero Schir vince la race tempo, davanti all’olandese Van Schip e all’irlandese Murphy. 13mo posto per Liam Bertazzo che scivola sempre più in basso nella classifica generale 10.15 KARATE – Travolgente Crescenzo nei confronti del bielorusso Bulatau: 8-0 e primo successo per l’azzurro nella categoria -60 ...

enricospada2 : #minsk2019 #europeangames #brightyear #brightyou Minuto per minuto, disciplina per disciplina tutti gli aggiornamen… - fubabz : ?? Giacomo Puccini - Turandot / Act 3: 'Nessun dorma!' - Live ??Pavarotti - The Greatest Hits #Classical #Opera #Composer #Italian #European - zazoomnews : LIVE European Games 2019 in DIRETTA: Lamon e Semeraro si giocano l’oro nel ciclismo su pista e nel karate. Canfora… -