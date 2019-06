LIVE Ciclismo | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | quattro uomini in fuga | dietro

oasport

(Di domenica 30 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:11 Si stacca Baldi, restano in 9 in: Busato (Androni Giocattoli Sidermec), Mattia Bais (Cycling Team Friui), Battaglin (Katusha Alpecin), Ciccone (Trek Segafredo), Cattaneo (Androni), Ficara (Amore e Vita), Ravanelli (Biesse), Pasqualon (Wanty), Fiorelli (Gragnano). 14:07 Sempre Neri KTM a tirare in favore di Visconti. 14:04 Sono in 10 ora al comando, il gruppo insegue a 47” quando mancano 7 giri al termine. 14:02 Esplosa la corsa con 6a meno di un minuto dai fuggitivi. Si tratta di Ciccone (Trek Segafredo), Cattaneo (Androni), Ficara (Amore e Vita), Ravanelli (Biesse), Pasqualon (Wanty) e Fiorelli (Gragnano). 14:00 Cambia la situazione in testa: si stacca Garavaglia, mentre dal plotone escono Davide Ballerini (Astana) e Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie). 13:58 Il distacco del gruppo scende sotto il minuto ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo Campionati Italiani 2019 in DIRETTA: cinque uomini in fuga gruppo a 5’30” - #Ciclismo #Campionati… - zazoomnews : LIVE Ciclismo Campionati Italiani 2019 in DIRETTA: parte la fuga con cinque corridori il gruppo si rialza -… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Campionati Italiani 2019 in DIRETTA: parte la fuga con cinque corridori il gruppo si rialza -… -